Aşılama tedavisi ve Tüp Bebek tedavisi arasındaki fark nedir?

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Genellikle bir müddettir denemelerine rağmen hamilelik elde edemeyen çiftler, ilk olarak jinekolog yardımı ile gerekli test ve tetkiklerden geçerler. Bu test ve tetkiklerden sonra eğer bir tedavi uygulanması gerekliliği gündeme gelmişse, nasıl bir tedavi uygulanması gerektiği ve bu tedavilerin ne gibi farkları olduğu aslında çiftlere oldukça yabancı bir kavramdır. Bu yazımızın amacı, bu konuya bir nebze de olsa açıklık getirebilmektir.

İnfertilite problemi yaşayan çiftlere uygulanmakta olan iki adet tedavi yöntemi bulunur. Bunlardan bir tanesi ‘Aşılama Tedavisi’, diğeri ise ‘Tüp Bebek Tedavisi’dir.

Aşılama tedavisi, erkekten elde edilen spermin belli bir laboratuvar prosedüründen geçirilerek kadının rahmine enjekte edilmesine denir. Bu tedavide, kadın bir miktar hormon kullanarak yumurtalıklarının uyarılmasını sağlar. Bu sayede, birden çok yumurta olgunlaşmış olur. Yumurtaların olgunlaşma aşamaları takip edilir ve doğru zamanlama ile erkekten alınan sperm hücresi rahim içerisine enjekte edilir. Buradaki amaç, erkek hastadaki sperm hücrelerinin biraz zayıf olmasından ötürü, onları kadının yumurtalıklarına yaklaştırmak ve döllenme için uygun ortamı hazırlamaktır. Bu tedavi, özellikle iki sebeple önerilir:

1- Erkek hastanın sperm hareketliliğinin yetersiz olması ve cinsel birleşme ile yeterli sperm hücresinin ovülasyon sonrasında yumurtaların bulunduğu fallop tüplerine kadar ulaşamaması.

2- Kadın hastanın yumurtalık rezervinin normalin altında olması veya ovülasyon bozukluğu sebebi ile yumurtaların olgunlaşarak döllenmeye hazır hale gelememeleri.

Sperm hücrelerinin yumurtanın bulunduğu bölgeye yakın bir yere verilmesi, sperm ile yumurtanın buluşmasını oldukça kolaylaştırır fakat aşılama uygulamasının kapsamı sadece bu kadardır. Yani, döllenme işleminin olabilmesi için yumurtalara bir miktar destek verir ve sperm hücrelerini olmaları gerektiği yere yakınlaştırır. Aşılama, genç hasta gruplarında ve yumurta ve sperm parametrelerinde ciddi sorunlar gözlemlenmeyen hastalarda uygulanması uygun olan bir tedavidir.

Tüp bebek tedavisi, aşılama tedavisinden daha kapsamlı bir tedavidir. Tüp bebek tedavisinde, kadın, aşılama tedavisinde olduğu gibi bir müddet hormon takviyesi alır. Bu takviye, aşılama metodunda alınan takviyeden daha yüksek dozda bir takviyedir. Amaç belli bir sayıda yumurta elde etmektir. Yumurtalar yine aynen aşılama tedavisindeki gibi belirli günlerde ultrasound tetkiki ile takip edilirler. İstenilen büyüklüğe ulaştıklarında özel bir ilaç kullanarak çatlatılarak döllenmeye hazır hale getirilirler. Tüp bebek tedavisinin en önemli özelliği bu aşamada devreye girer.

Hormon takviyesi ile döllenmeye hazır hale gelen yumurtalar kadının yumurtalıklarından özel bir iğne yardımı ile toplanır. Toplanan yumurtalar erkekten elde edilen sperm hücreleri ile laboratuvar ortamında tek tek döllenir. Bu sayede, iş şansa bırakılmadan sperm ve yumurtanın birleşerek gebelikte ilk adımın atılması sağlanır. Döllenen yumurtalar doğru şartlarda büyütülerek embriyo haline gelir. Bu sürecin sonunda istenilen kalitedeki embriyolar kadının rahmi içerisine transfer edilir ve gebelik planlanır.

Aşılama tedavisindeki amaç spermi yumurtaların bulunduğu yumurtalıklara yaklaştırmak ve gebelik şansını artırmak iken, tüp bebek tedavisindeki amaç, işi çok fazla şansa bırakmadan embriyoları laboratuvar ortamında yaratarak kadının rahmine yerleştirmek ve bu sayede gebelik şansını en maksimum seviyeye çekmektir. Her iki yöntemin de artıları ve eksileri vardır. Örneğin, aşılama yöntemi daha uygun maliyetlere yapılabilmektedir fakat gebelik şansı tüp bebek tedavilerine oranla oldukça daha düşüktür. Karar verilirken, birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Alternatif tedaviler ve bu tedavilerin size ne kadar uygun olduğunu öğrenmek için Doç. Dr. Savaş Özyiğit ve Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi ekibi ile irtibata geçebilirsiniz.