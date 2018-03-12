Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı. 2018 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen ikinci toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda saat 17.00’de başladı.

İşçi ve işveren taraflarının önerilerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıya, devlet, işveren ve işçi kanadından 5’er üye katıldı.

Toplantının başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı Erçin Tekakpınar, İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Aroğlu ile Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin birer konuşma yaptı.

TEKAKPINAR

Komisyon Başkanı Tekakpınar, bugün işçi ve işveren sendikalarının taleplerini değerlendireceklerini kaydetti.

Tekakpınar, amaçlarının Çarşamba günü yeniden bir araya gelerek, yılın ilk asgari ücretini belirlemek olduğunu söyledi.



AROĞLU

İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Aroğlu da, problem yaratan değil sorun çözmek isteyen taraf olduklarını ifade etti; gelişmiş ülkelerin yaşam seviyesine ulaşmak, ekonomik akılla geleceğe yürümek istediklerini kaydetti.

Aroğlu, işveren kesimin düşük ücretten değil, sürdürülebilir ücretten yana olduğunu ekledi.



YELTEKİN

Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin de, önemli olanın Martın 15’inden önce asgari ücretin belirlenmesi olduğunu belirterek, halkın geçim indeksi doğrultusunda güncel bir asgari ücret belirlenmesinin önemine işaret etti.

Devletin eriyen ücretleri dikkate alarak hazırlık yapmış olması temennisinde bulunan Yeltekin, Ocak ve Şubat ayında belirlenemeyen asgari ücret için 15 Mart’a kadar güncel bir ücret belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Yeltekin, güncel ve gerçek rakamlara dayanarak asgari ücret saptanması talebini dile getirdi.