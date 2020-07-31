Anastasiadis uyardı: Daha sert tedbirler gelebilir

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades, Covid-19 salgınına karşı alınması gereken tedbirlerin tam olarak uygulanmamasından dolayı vakalarda artış görüldüğünü ve bundan dolayı Kıbrıs hükümetinin salgının yayılmasına karşı ek tedbirler almaya karar verdiğini açıkladı.



Anastasiades, alınan ek tedbirlerin uygulanmaması daha katı tedbirlerin alınmasına yol açılacağını ve bunun ekonomiyi tehlikeli bir şekilde etkileyeceğini vurguladı.



Herkesin alınan tedbirleri tam olarak uygulaması çağrısında bulunan Anastasiades, hükümetin aldığı tedbirler, uzmanlar komitesi, Dünya Sağlık Örgütü ile Avrupa Bulaşıcı Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezinin talimatlarının tamamen uygulanmasının önemine işaret etti.

