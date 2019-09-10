Anastasiadis bugün Miçotakis’le görüşecek

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un son temas turu hakkında bilgi vermek ve Yunan hükümeti ile eşgüdüm sağlamak üzere Yunanistan’a gidiyor.

Anastasiadis Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bugün görüşecek, Miçotakis de BM Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye çalışacak.

AKEL Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı’ndan, BM Genel Sekreteri’ni “müzakerelerin yeniden başlama ve olumlu sonuçlanma şartlarının yaratılmasına olumlu katkıda bulunma iradesine sahip olduğuna ikna etmesini” istiyor.

Fileleftheros’un haberine göre Jane Holl Lute’un bu kez uzun süren temas turunda liderlerle defalarca görüşmesine rağmen referans şartlarında mutabakat elde edememesinin ardından, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres BM Genel Kurulu çerçevesinde iki liderle ayrı ayrı görüşecek, Lute da çabasını üç garantör ile yapacağı temaslarla sürdürecek.

Rum tarafı, “müzakere masasına dönmeye hazır olduğu, Türk tarafından da süreci kolaylaştıracak iyi niyet hareketleri beklediği mesajını vermek için önümüzdeki döneme iyi hazırlık yapmak” gayesinde.

Kıbrıslı Rum lider, sürecin devam etmesi pozisyonunda olmasına karşın “Doğu Akdeniz’deki Türk faaliyetleri devam ederken bunun olamayacağı” görüşünü ortaya koydu.

Son günlerde meydana gelen gelişmelerden, Türkiye’nin oluru olmadan hiçbir şey olamayacağının ortaya çıktığına işaret edilen haberde, bu veriler ışığında bundan sonraki dönemin Kıbrıs sorunu açısından çok kritik değerlendirildiğine dikkat çekildi.

Habere göre Anastasiadis Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile temasta bulunmak üzere Atina’ya gidiyor. İkilinin bugün gerçekleşecek görüşmesinde Anastaiadis’in Jane Holl Lute’un Ada’daki son temas turu ve beklenmekte olan gelişmeler hakkında geniş ölçekte bilgi vermesi bekleniyor. Rum ve Yunan hükümetlerinin bundan sonrası için aralarında eşgüdüm sağlamaya çalışacağı da kaydedildi.

Anastasiadis BM Genel Kurulu’nda Eylül’ün son 10 günlük dönemi içerisinde yapacağı konuşması için de hazırlık yapıyor, konuşmasında, devam etmekte olan müzakereleri yeniden başlatma çabalarına ve kendisinin “olumlu tavrı ve çabasına” geniş ölçekte yer vermesi bekleniyor. Rum Yönetimi Başkanı’nın aynı şekilde BM Genel Sekreteri ile New York’ta yapacağı görüşme ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle yapacağı temaslar için de hazırlık yapıyor.

Gazete Anastasiadis’in gerek Genel Sekreter Guterres’le gerek Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ile yapacağı görüşmelerde Maraş konusu, KKTC hükümetinin Kapalı Maraş’la ilgili faaliyetleri dışında Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine atıf yapacağına kesin gözüyle bakıldığına işaret etti.

Aynı gazeteye göre, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Selanik Uluslararası Fuarı’nda düzenlediği rutin basın toplantısında BM Genel Kurulu çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerek Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri gerek göçmenler/mülteciler konusunda görüşmek niyetinde olduğunu açıkladı.

Anastasiadis’e çağrı

AKEL ise Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’ten “BM Genel Sekreteri’ni, müzakerelerin yeniden başlaması ve olumlu sonuçlanması ön şartlarını yaratmaya olumlu katkıda bulunma iradesine sahip olduğuna ikna etmesini” istedi.

AKEL adına Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis tarafından yapılan açıklamada “referans şartlarında mutabakat sağlanamaması olumsuz bir gelişmedir. Bu gelişmenin bu sefer BM Genel Sekreteri tarafından bizim tarafa yüklenmemesini umuyor ve diliyoruz. Ancak daha çok da Başkan Anastasiadis’in önümüzdeki dönemde, gerekli iradeye sahip olduğuna ve Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması ve olumlu tamamlanması ön şartlarının yaratılmasına katkıda bulunma iradesine sahip ve hazır olduğuna BM Genel Sekreteri’ni ikna edecek şekilde davranmasını diliyor ve umuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Alihtia AKEL’in açıklamasını “Anastasiadis Guterres’i İkna Etsin”, Miçotakis’in Erdoğan’la görüşme niyetiyle ilgili açıklamasını da “Miçotakis’tan Erdoğan’a Mesaj…. Türk-Yunan İlişkilerinin Yeniden Başlamasını İstiyorsa, Etkin Katkı Koysun… Kıbrıs MEB’inin İhlali ve Mülteciler Meselesi Yalnız Türkiye İle Yunanistan’ın İkili İlişkisiyle İlgili Olamaz, Türkiye-AB ilişkileriyle de İlgilidir” başlığıyla aktardı.

Politis “Eroğan’ı Görmek İstiyor… Miçotakis Tahriklere Rağmen Diyalog İstediğini Vurguladı… AKEL Referans Şartlarıyla İlgili Başarısızlığın Ardından Anastasiadsi’ten Guterres’i İkna Etmesini İstiyor” başlığını kullandı.

Haravgi ise “Kıbrıs Sorunundaki Yeni Başarısızlık Olumsuz Gelişme…. AKEL: Başkan Anastasiadis Dikkatli ve Vatanın Çıkarlarının Bilinciyle Hareket Etsin” başlığını attı.