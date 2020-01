ALT YAPI SEFALETİNE İSYAN

Dila ŞİMŞEK

Sık sık meydana gelen kazalardan dolayı "ölüm kavşağı" olarak da anılan Turunçlu kavşağında eylem yapıldı. Dün 12’de başlayan eylem, muhtarların basın açıklaması, ardından da 24 Aralık'ta meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 41 yaşındaki Esra Korcan’ın öldüğü noktaya yürüyüş ile sona erdi. Ulukışla kavşağına karanfiller bırakıldı, dua okundu. Trafikte verilen canları ve yolların yetersizliğini protesto eden onlarca kişi, ölümlü kazanın olduğu noktada buluşarak "Artık analar ağlamasın" pankartlarıyla Lefkoşa Mağusa anayolunu kullanan sürücülere uyarıda bulundu.

Eylemciler, hükümete çağrıda bulunarak, “Türkiye’den katkı gelmedi, paramız yok, fonumuz yeterli değil bahanelerini duymak istemiyoruz. İşinizi yapamıyorsanız, koltuğunuzu terk edin” dedi.

Eylemde güvenlik önlemleri alan polis, anayolda trafik akışını durdurdu. Lefkoşa’ya gitmek isteyen sürücüler Kurudere veya Turunçlu üzerinden yoluna devam etti.

“Yollarımız ‘ölüm kavşağı olarak anılsın istemiyoruz”

Eylemde birçok civari köylerin muhtarları yer aldı, “Biz kayıp yaşayan insanlarla birebir iç içeyiz, onların acılarına her gün her an biz ortak oluyoruz. Çocuklarımız, sevdiklerimiz bu yolu kullanırken defalarca dua ediyoruz” şeklinde konuştu.

YENİDÜZEN’e konuşan eylemciler, her kazada bir yuvaya ateş düştüğünü söyledi, Turunçlu ve Ulukışla kavşağını kullanırken korktuklarını dile getirdi. Eylemciler, “Yollarımız ‘ölüm kavşağı olarak anılsın istemiyoruz” dedi.

2019’da 4 ölüm

Turunçlu-Ulukışla kavşağında geçtiğimiz yıl meydana gelen 2 ayrı kazada 4 kişi ölmüş, 1’i ağır 2 kişi yaralanmıştı. Dikkatsiz sürüşle gelişen yüz yüze çarpışmanın bedeli büyük olmuştu...

6 Ekim’de meydana gelen kazada iki araç sürücüsü 30 yaşındaki Haşim Girgin ve 42 yaşındaki Yahya Amasyalı ayrıca, araçta yolcu olarak bulunan eşi, 40 yaşındaki Aysın Amasyalı yaşamını yitirmişti. 18 yaşındaki İlayda Amasyalı ile 13 yaşındaki Hasan Amasyalı da ağır yaralanmıştı.

Son olarak 24 Aralık'ta meydana gelen trafik kazasında ise 41 yaşındaki Esra Korcan hayatını kaybetmişti.

“Çember istiyoruz”

Eyleme, Mağusa Muhtarlar Derneği ve bölge muhtarlarıyla bazı sivil toplum örgütleri ve eski siyasiler de destek verdi.

Büyükten küçüğe herkesin katıldığı eylemde, “Hata Değil Cinayet İşliyorlar”, “Trafikte Ölmek İstemiyoruz”, “Sorumluluk Hepimizindir, Analar Artık Ağlamasın”, “Çember İstiyoruz…”, “Önlem Alın Yeter”, “Trafikte Başka Canlar Gitmesin” ve “Alkollü Araç Kullanmak Cinayettir” pankart ve dövizleri taşındı.

Şengül: “Ulukışla kavşağının ışıklandırmaya ihtiyacı var”

Kurudere Muhtarı Bülent Şengül, Kurudere ve Turunçlu kavşağında çember olması gerektiğine, azami hız sınırının 75 değil 50 olması gerektiğine vurgu yaptı. Ulukışla kavşağının ışıklandırmasının yetersizliğine işaret etti.

Yeşilleme: “Yollarımız, hata payı vermiyor, affetmiyor”

Mağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme, insanların yıllardır suçsuz yere yollarda can verdiğini ifade ederek, bu kavşakta yaşamını yitiren kişileri hatırlattı. Yeşilleme, “Kaza istenmeden yaşanan bir şeydir, ancak yollarımız, hata payı vermiyor, affetmiyor. Onlarca kişi toprakta, onlarca kişi ise hapishanede” dedi.

Aytürk: “Eğer hükümet önlem almazsa, sandığa gitmeyeceğiz”

Mormenekşe Muhtarı Saim Aytürk de, 45 senedir hiçbir hükümetin yollarda güvenlik konusunda gereken tedbiri almadığını, buna rağmen vergilerin devamlı zamlandığını kaydetti. Aytürk, “Köyümüzden iki tane futbolcu gencimizi yollar yüzünden kazada kaybettik. Eğer hükümet önlem almazsa, sandığa gitmeyeceğiz” diye konuştu.

Güden: “Bu işi yapamayacaksanız bırakın, koltuklardan inin”

Pile Muhtarı Veysel Güden ise, olan kazalardan hiçbir yetkilinin sorumluk üstlenmediğine, kimsenin ders çıkarmadığına vurgu yaptı. “Kimse bilinçli ve isteyerek kaza yapmıyor, bir anlık hata ile kazalar gerçekleşiyor. Ancak yollarımız, hataya yer vermiyor, yollar, hata olduğunda sürücüyü korumalı, bu kadar zarar vermemeli” şeklinde konuştu. Güden, “Fon yok, para yok bahanelerini duymak istemiyoruz. Bu işi yapamayacaksanız bırakın, koltuklardan inin” dedi.

Naimoğulları: “Çok mu zor bir şey istiyoruz? Yolları onarmak bu kadar mı zor?”

Eyleme destek veren Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları birçok ailenin yollarda eşlerini, akrabalarını ve çocuklarını kaybettiğini söyledi.

Naimoğulları, Avrupa, Türkiye ve Kıbrıs’ın güneyindeki yollara işaret ederek, örnek alınması gerektiğini ifade etti. Hükümetin yol güvenliğini önemsemediklerini savunan Naimoğulları, “Neden önlem almıyorlar? Çok mu zor bir şey istiyoruz? Yolları onarmak bu kadar mı zor?” diye sordu.

“Hiçbir can kaybedilmesin, hiçbir anne ağlamasın istiyoruz”

Yenidüzen’e konuşan eylemciler ne dedi?

Elife Savran: “‘Ölüm kavşağı’ olarak anılmak istemiyoruz”

“Kurudere’de oturuyorum. Eyleme katıldım çünkü yollarımızın tehlikeli olduğunu, yetersiz olduğunu düşünüyorum. Turunçlu kavşağını sıklıkla kullanıyoruz ve ‘ölüm kavşağı’ olarak anılmak istemiyoruz”

Erol Erbay: “Üzülmemiz için ölen kişileri tanımamız gerekmiyor”

“Ben Pak-Der başkanıyım. Yollarımızda ölüm haberi almaktan artık yorulduk, içimiz yanıyor. Üzülmemiz için ölen kişileri tanımamız gerekmiyor, birini kazada kaybettiğimizi öğrenince korkuyoruz. Artık önlem alınmasını istiyoruz”

Kamil Toklu: “Hem hayatını kaybeden kardeşlerimize, hem ailelerine üzülüyoruz”

“İçimiz acıyor, çok üzülüyoruz. Her an tetikte olmaktan, ölen kişi kimmiş diye sormaktan yorulduk. Hem hayatını kaybeden kardeşlerimize, hem ailelerine üzülüyoruz. Biz de bu yolu kullanarak kendi hayatımızı riske atıyoruz. Hükümetin trafik güvenliği sağlamasını istiyoruz”

Halil Güler: “Hiçbir can kaybedilmesin, hiçbir anne ağlamasın istiyoruz”

“Biz hayatını kaybeden her can ve onların aileleri için üzülüyoruz. Artık bir şeyler yapılmasını istiyoruz. Bir çember, ışıklandırma ve bariyer istiyoruz. Hiçbir can kaybedilmesin, hiçbir anne ağlamasın istiyoruz”