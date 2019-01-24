Alt yapı için AB'den 17.7 milyon Euro

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik mali yardım programı kapsamında, Avrupa Birliği tarafından finanse edilecek 17.7 milyon Euro’luk alt yapı yatırımı için, yatırımların uygulanması amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yetkilileri ile anlaşma imzaladı.



Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden verilen bilgiye göre, 17.7 milyon Euro yatırım içeren anlaşma dört yılı kapsıyor.



Kaynağın, yerel altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesi, ihtiyaçların değerlendirilmesi, gerekli projelerin geliştirilmesi, projelerin hayata geçirilmesi için kullanılacağı kaydedilen açıklamada, desteklenecek projelerin, yerel faydacılardan gelecek olan projeler arasından seçileceği kaydedildi.



2019 BAŞLARINDA BAŞLANABİLECEK ÜÇ PROJE BELİRLENDİ



Üç projeye 2019 başında başlanabileceği kaydedilen açıklamada, bunların Kanlıdere Islah Projesi,

Güzelyurt ve Mağusa atık su arıtma tesislerinin genişletilmesi ve Lefkoşa’da yeşil atık/kompost tesisinin kurulması olduğu kaydedildi.



KANLIDERE’NİN ISLAHI



Kanlıdere’nin ıslahı ile ilgili ayrıntılı bir fizibilite çalışması hazırlatıldığı kaydedilen açıklamada, projenin taşkına karşı önlemler, bisiklet ve yürüyüş yolları, rekreasyon alanları ve çevre eğitim tesisi içeren, dereye paralel takriben 5 kilometrelik bir parkın olduğunu kaydetti



“Yeşil hattın kuzey ve güneyi boyunca yer alacak olan bu iki toplumlu park projesinin hedefi Kıbrıs'taki toplumları bir araya getirmektir” denildi.



Fizibilite çalışmasının sonuçları, 5 Aralık tarihinde düzenlenen paydaş toplantısında sunulduğu kaydedildi.

