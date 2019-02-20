Alt geçit davasında duruşmalara devam

Dila ŞİMŞEK

Gönyeli’de yapımı süren alt geçitle ilgili davada, bugün itibariyle duruşmalar yapılarak, davanın esası görülecek. Alt geçitle ilgili ‘zarara uğradıkları’ gerekçesiyle belediyeye dava açan davacılar, mahkemeden ‘ara kararı’ talep etmiş, mahkemenin kabul etmemesi üzerine duruşmalara devam kararı verilmişti. Duruşmalara, 20 Şubat ve 28 Şubat arasında devam edilecek. Davacı tarafın avukatı Ünver Bedevi ve belediyenin avukatı Ezer Özsoy, dava hakkında şu an için konuşmanın olanaksız olduğunu söyledi, her şeyin bugün itibari ile görülecek duruşmalara bağlı olduğunu kaydetti.

Dava neden açılmıştı?

Ahmet Şenol ve Mehmet Şenol, Gönyeli’deki anayola alt geçit yapımı inşasının, orada bulunan 6 konutlarını zarara uğrattığı, mülklerinin değerinin sıfıra düştüğü, anayola çıkış haklarının gasp edildiği iddialarıyla Gönyeli Belediyesi’ne dava açmıştı. Talepleri ise, “yapılan köprünün ortadan kaldırılması ve yerine ‘düzgün’ bir anayol yapılması”ydı. Bu sebeple belediyeye dava açan Ahmet Şenol ve Mehmet Şenol, davanın gelişme kaydetmiyor oluşu ve İdari Mahkeme’de de açtıkları diğer davanın ilerleyerek sonuca varması isteğiyle, davaya ‘ara kararı’ verilmesini talep etti. Davacı tarafın Avukatı Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Ünver Bedevi, ara kararının mahkeme tarafından reddedildiğini kaydetti, sonuca yaklaşmayı amaçladıklarını belirtti.