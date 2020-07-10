Girne’de dün meydana gelen ciddi darp, kasti hasar ve sarhoşluk suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı V. E. bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı ifadesinde belirtti: "Alkollüydüm, yaptım bir hata"

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fatoş Savaşır olayla ilgili bulguları aktardı. Savaşır huzurunuzda bulunan zanlı V.E’nin 4 Temmuz 2020 tarihinde Girne’de gerçekleşen "Ciddi Darp, Kasti Hasar ve sarhoşluk " suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis, zanlının, 4 Temmuz 2020 tarihinde saat 02.30 raddelerinde Girne'de Ecevit Caddesi üzerinde alkollü içki tesiri altındayken, trafikte Sorun yaşadığı Girne'de sakin Adem Burak Bay'a küfür ettiğini ve yüzüne defalarca yumruk atarak ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis müştekinin burnunun ve sağ üst dişinin kırıldığını belirtti. Polis memuru Fatoş Savaşır meselenin polisin bilgisine aynı gün saat 03:00 raddelerinde gelmiş olduğunu ve tahkikat başlatıldığını ve müşteki Adem Burak BAY' in Girne Akçiçek Hastanesi Acil servisinde doktor tarafından muayene yapılmasının sağlandığını yapılan muayene neticesinde adi edilenin burnunda ve sağ üst ön dişinde kırık olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının 7 Temmuz 2020 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını ve ifade vererek "alkollüydüm, yaptım bir hata" beyanında bulunduğunu belirtti. Polis aynı gün meselede müşteki olan Adem Burak BAY'ın zanlının kendisinden Özür dileyip aralarında anlaştıklarını beyan edip mesele ile ilgili şikayetini geri çektiğini beyan etmiştir. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının askıda adam kaçırma meselesinden aleyhine dosya açıldığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti, değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 20 gün süre ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.