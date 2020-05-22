Alithia: "120 kişinin testleri iki aydır pozitif çıkıyor"

Kıbrıs’ın güneyinde, 120 kişinin Corona virüs testlerinin iki aydan beri pozitif çıkmasının düşündürücü olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi “Corona Testleri İki Aydır Pozitif” başlıklı haberinde, güneyde 120 kişinin, iki aydan beri Corona testlerinin pozitif çıkmasının, uzmanları düşündürdüğünü yazdı.

Gazete, bahse konu kişilerle ilgili bazı durumlarda, bazı hastaların, hastalık sürecini geçirdiğini- bazı kişiler semptom da gösterdi-tekrardan testlere tabi tutulduğunu ve negatif sonuç alındığını, ancak negatif olduklarının addedilmesinden önce yapılan testlerde ise pozitif çıktıklarını, bunun neticesinde de bu kişilerin iki aydır evde izole kalmaya devam ettiğini yazdı.

Habere göre Dr.Petros Karoyannis, bunun devam edebileceğini, yurt dışında yapılan incelemelerde bu kişilerin virüsü yaymadıklarına dair bulguların ortaya çıktığını söyledi.

Karoyannis açıklamasında ayrıca, hastanın viral yükünün çok küçük olmasına karşın PCR yönteminin hassas sınırında bulunması durumunda, bu tür vakaların çıkabileceğini de ifade etti.

Karoyannis, bu hastaların vücudunda bulunanların virüsün kendisinin değil kalıntılarının olduğuna da dikkati çekti.

