Akıncı:“Toplum için yararlı olacak bir çalışma yapıldı”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ın sağlık tarihinde, iki büyük başarı öyküsü olan “Sıtma” hastalığının temizlenmesi ve “Talasemi” mücadelesini anlatan “Kıbrıs’ta Sıtma mücadelesi; Mehmet Aziz ve arkadaşları” ile “Talasemi Sendromları” isimli iki ayrı kitabın, imza günü ve tanıtım etkinliğine katıldı. Cumhurbaşkanı Akıncı, toplum için yararlı olacak bir çalışma yapıldığını söyledi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği salonunda düzenlenen etkinlikte, kitabı hazırlayan eski sağlık bakanlarından Dr. Gülsen Bozkurt ve Genetik Uzmanı Prof. Dr. Erol Baysal, davetlilere sıtma ve Talasemi mücadelesiyle ilgili geniş bilgi aktardılar. Bozkurt ve Baysal ayrıca kitabın hazırlanmasında emeği geçenler ile baskısını sağlayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya teşekkür ettiler.

Cumhurbaşkanı Akıncı, etkinlikte yaptığı konuşmada “Kıbrıs’ta Sıtma mücadelesi; Mehmet Aziz ve arkadaşları” ile “Talasemi Sendromları” isimli kitapları hazırlayan Dr. Gülsen Bozkurt ile yurt dışında yaşayan Genetik Uzmanı Prof. Dr. Erol Baysal ve eski bürokrat Mehmet Barışsever’i kutladı. Cumhurbaşkanı Akıncı, çok değerli ve toplum için yararlı olacak bir çalışma yapıldığını söyledi.

“HER ZAMAN TAKDİRLE YAD EDİLECEK”

Mehmet Aziz Bey’i bir kere daha rahmetle andığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Mehmet Aziz’in topluma ve Kıbrıs’a yaptığı büyük hizmetin her zaman takdirle yad edileceğini söyledi.

Mehmet Aziz’in güzel çalışmalarının yanı sıra, Kıbrıs Türk toplumuna iki değerli insan kazandırdığını belirterek, Kamran Azizi ve Türkan Aziz’i de rahmetle andığını dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Onlar da toplumumuz açısından iki ayrı değerdi” dedi.

“CUMHURBAŞKANLIĞI, BİLİMSEL ÇALIŞMALARA KATKI YAPMAYA HAZIR”

Cumhurbaşkanlığının da katkısıyla iki eserin topluma kazandırılmasından ayrıca mutlu olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’nın bilimsel çalışmalara her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından, resepsiyon verildi.

KİTAPLAŞAN “TALASEMİ” VE “SITMA” MÜCADELESİ…

Geçen yüzyılın başlarında, Kıbrıs’ı kasıp kavuran ve özellikle kırsal alanda yüzlerce çocuğun ölümüne yol açan “sıtma” hastalığının “eradikasyonu” projesinin anlatıldığı “Kıbrıs’ta Sıtma mücadelesi; Mehmet Aziz ve arkadaşları” adlı kitap, Sağlık Bakanlığı eski bürokratlarından Mehmet Barışsever tarafından kaleme alındı.

Sıtma hastalığının Kıbrıs’tan temizlenmesi projesini yöneten Kıbrıslı Türk Sağlık Başmüfettişi Mehmet Aziz’in yaşamının ve sağlık alanındaki başarılı çalışmalarının yer aldığı 290 sayfalık kitapta, sıtmanın yok edilmesi için yürütülen 50 yıllık mücadele süreci, belgeler ve istatistiklerle anlatılıyor.

Bir başka toplumsal sağlık sorunu olan ve 1950’li yıllardan itibaren kendisini Kıbrıs’ta hissettiren Talasemi’nin önlenmesine ilişkin 1970’li yılların ortalarında başlayan mücadele programının anlatıldığı ikinci kitap ise “Talasemi Sendromları” ana başlığını taşıyor. 230 sayfadan oluşan kitap Sağlık eski Bakanı Dr. Gülsen Bozkurt ile yurt dışında yaşayan Genetik Uzmanı Prof. Dr. Erol Baysal tarafından birlikte hazırlandı. Kitapta, talasemi ve genetik alanlarında geleceğe yönelik perspektifleri içeren bilimsel makaleler yanında, Kıbrıs’ta bugüne kadar yürütülen talasemi çalışmaları, grafikler ve istatistikler eşliğinde veriliyor.