Akıncı Pazar günü Berlin'e hareket edecek
Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin davetlisi olarak Berlin’e gitmek üzere 24 Kasım Pazar günü saat 15.05’te adadan ayrılacak.
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Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin davetlisi olarak Berlin’e gitmek üzere 24 Kasım Pazar günü saat 15.05’te adadan ayrılacak.
Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Berlin’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis ile 25 Kasım Pazartesi akşamı görüşerek, 26 Kasım Salı günü öğle saatlerinde Berlin'den ayrılarak 20.30’da adaya dönecek.
BM Genel Sekreteri Guterres'in daveti ve ev sahipliğindeki üçlü toplantının Adlon Hotel Kempinski'de yapılması öngörülüyor.
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Etiketler : Mustafa Akıncı, Nikos Anastasiadis, KIBRIS SORUNU, berlin, guterres
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