Akıncı, İskele'de yurttaşlar ve esnafla buluştu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İskele açık pazarında yurttaşlar ve esnafla buluştu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı’ya, İskele Bölge Muhtarı Sermet Nereli de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı ziyarette yaptığı konuşmada, sağlığın kuşkusuz her şeyin başı olduğunu, bununla birlikte geçim derdinin de sürdüğünü belirtti; özellikle esnafın büyük sıkıntılara göğüs gerdiği zor bir dönemden geçmekte olunduğunu söyledi.

“Her geçen gün çarşı ve pazarların giderek hareketlendiğini görmek, bir yandan ekonomi için umutlanmamıza neden olurken, bir yandan da tedbiri elden bırakmadan toplum sağlığını korumaya devam etmemiz gerektiğini hepimize hatırlatıyor” diye konuşan Akıncı, daha güzel ve daha sağlıklı günler için üretmeye, çalışmaya devam ederken virüs belasından korunmak için maske kullanmaya, mesafeye ve kişisel hijyene uymanın sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

(ÖZ/HA)