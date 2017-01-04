Akıncı, Erdoğan ile bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışma toplantısında bir araya gelecek.
A+A-
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışma toplantısında bir araya gelecek.
Ankara’daki çalışma toplantısı yarın (5 Ocak Perşembe) yapılacak.
Cumhurbaşkanı Akıncı ve heyeti yarın sabah 10:10’da Ercan’dan Ankara’ya gitmek üzere KKTC’den ayrılacak.
Bu haber toplam 50 defa okunmuştur
Etiketler : kıbrıs müzakerleri, akıncı, r.t.erdoğan
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT