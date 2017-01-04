Lefkoşa7 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Akıncı, Erdoğan ile bir araya gelecek
Akıncı, Erdoğan ile bir araya gelecek

Akıncı, Erdoğan ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışma toplantısında bir araya gelecek.

A+A-

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışma toplantısında bir araya gelecek.

Ankara’daki çalışma toplantısı yarın (5 Ocak Perşembe) yapılacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı ve heyeti yarın sabah 10:10’da Ercan’dan Ankara’ya gitmek üzere KKTC’den ayrılacak.


 

Bu haber toplam 50 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür ve hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ya da cinsiyetçi ve evrensel insan haklarına aykırı ifadeler; ayrıca ırkçı ve barış gazeteciliğine ters yorumlar onaylanmamaktadır.