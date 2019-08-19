“Aileme bakmak için…”

Askeri Yassak bölgeyi ihlal ederken yakalanan zanlı M.A. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede söz alan zanlı: “Bir otelde 3 ay çalıştırıldım, paramı alamadım, güneyden bir arkadaşım çağırınca oraya işlemeye gittim”

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ali Gencer Olayla ilgili bulguları aktardı. Gencer huzurda bulunan zanlı M.A.’nın 2019 yılı içerisinde Kıbrıs’ın güneyine henüz tespit edilemeyen bir yerden geçiş yapıp 18 Ağustos tarihinde Yiğitler Burcu bölgesinden askeri yasak bölgeyi ihlal edip geri dönemeye çalıştığı sırada askerler tarafından yakalandığını belirtti. Polis zanlının yapılan kimlik kontrolünde ülkemizde çalışma izni ile bulunduğunun tespit edildiğini ancak konu izninin devam edip etmediğinin araştırılması gerektiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak öncelikle zanlının Kıbrıs’ın güneyine nasıl geçtiğinin araştırılacağını, çalışma dairesinden izninin geçerli olup olmadığının sorgulanacağını belirterek bu işlemlerin yapılıp tahkikatın tamamlanması için ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı bir otelde 3 ay çalıştırıldığını ancak parasını alamadığını belirtip geçindirmek zorunda olduğu ailesine bakmak için güneye bir arkadaşının çağırması üzerine geçtiğini ve oraya çalışmak için gittiğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.