Ahmet Gökhan 7 gündür kayıp

İngiltere’nin Canning Town bölgesinde yaşayan Ahmet Gökhan’dan 1 Haziran’dan beri haber alınamıyor. Gökhan’ın yakınları polise başvurdu, sosyal medyada kayıp ilanları paylaştı. Yakınlarından edinilen bilgiye göre, Gökhan en son geçtiğimiz Pazar günü bir kebapçıya gittiği biliniyor.

Bahsi geçen kebapçıdan kamera görüntülerini alan polislerin ise incelemeleri sürüyor. Ahmet Gökhan’ı görenlerin 116000 ya da 20-002732 numaralarını aramaları rica ediliyor.

Her ihtimal düşünülüyor…

Ahmet Gökhan’ın arkadaşları, sosyal medyada fotoğraflarını paylaşıp kayıp olduğunu bildirirken, bir ‘suç’ işlenmiş olabileceği ihtimalini de öne sürdü… Aynı zamanda Gökhan’a da seslenerek, ‘Neye ihtiyacın varsa yardım ederiz, lütfen bize ulaş’ denildi. Görenlerin polise haber vermesi istendi.