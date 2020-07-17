Adı mecliste yaşatılacak

Cumhuriyet Meclisi’nde çeşitli toplantı ve komitelere ev sahipliği yapan ve Meclis’in en büyük salonu konumunda olan Mavi Salon’a, Divan Başkanlığı kararı ile 2016 yılında hayatını kaybeden Meclis çalışanlarından Zalihe Çavuşoğlu’nun adı verildi.

Bu amaçla yapılan etkinliğe Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın yanısıra Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Divan Üyeleri Salahi Şahiner ve Mesut Genç ile Zalihe Çavuşoğlu’nun ailesi ve Meclis personeli katıldı.

Merhum Zalihe Çavuşoğlu’nun eşi Ali Çavuşoğlu yaptığı konuşmada toplantı salonuna eşinin adının verilmesi konusunda katkı koyan herkese aile adına teşekkür etti.

Çavuşoğlu, eşinin toplantı salonu vesilesiyle adının anılmasının acılarını bir nebze olsa hafifletebileceğini söyleyerek kendilerini çok mutlu ettiklerini belirtti.

Uluçay: Örnek personel

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında Meclis’e uzun yıllar değerli hizmetler vermiş bir çalışma arkadaşlarının anısını yaşatmak amacıyla Başkanlık Divanının karar ürettiğini söyledi.

Bunu onurlu bir görev olarak kabul ettiklerini vurgulayan Uluçay, çalışma dönemi boyunca Çavuşoğlu’nun Meclise önemli katkılar sağladığını belirtti.

Kendisiyle Meclis çatısı altına çalışma imkanı olduğunu anımsatan Uluçay, Çavuşoğlu’nun duygu, düşünce ve ilkeleri ile örnek bir personel olduğunu söyledi ve her fırsatta onu andıklarını ifade etti.

Uluçay: “Merhum Çavuşoğlu, sadece Meclis’imizin değil ülkemizin daha kurumsal bir yapıya kavuşabilmesi amacıyla vermiş olduğumuz mücadeleye her zaman katkılar koymuştur. Meclis’te bir çok toplantıya ev sahipliği yapan bu salon vesilesiyle onun adını ve değerli hatırasını her zaman yaşatacağımıza inanıyorum” dedi.

Merhum Zalihe Çavuşoğlu’nun adının verildiği toplantı salonunun her iki girişine de adının ve özgeçmişinin yazılı olduğu tabelalar asıldı.

ZALİHE ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

7 Kasım 1973 tarihinde Baf kazasının Yakacık (Magunda) köyünde, dünyaya geldi.İlkokul eğitimini Güzelyurt Özgürlük İlkokulu, orta öğrenimini ise Kurtuluş Lisesinde Fen bölümünden başarı ile tamamladı.

2014 yılında YDÜ Edebiyat Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü bitiren Çavuşoğlu, ikinci fakülte eğitimi olarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden “Yüksek Onur Belgesi” alarak mezun oldu.

13 Haziran 1992 tarihinde Ali Çavuşoğlu ile dünya evine girdi ve bu evlilikten Irmak ve Ege ismiyle iki çocuk dünyaya getirdi.

17 Mayıs 1999 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinde Parlamenter Hizmetler memuru olarak göreve başladı.

Dönemin Meclis Başkanları; Dr. Vehbi Zeki Serter, Dr.Fatma Ekenoğlu ve Dr. Hasan Bozer’in görev süreleri boyunca Meclis Başkan Sekreterliği görevinde bulundu.Hayatını kaybettiği döneme kadar Cumhuriyet Meclis’inde I. Derece Yasama ve Parlamenter Hizmetler memuru olarak görevini yerine getirdi.

Geçirmiş olduğu beyin kanaması nedeni ile 24 Mayıs 2016 tarihinde aramızdan ayrıldı.

Kendi isteği ve sözlü vasiyeti üzerine organları bağışlandı.Bugün Zalihe Çavuşoğlu’nun organları başka hayatlarda can bulmaya devam ediyor.