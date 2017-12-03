Açılış YDÜ ile Mapfree’den
Basketbolda Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi fikstürü çekildi
KKTC Basketbol Federasyonu'nun organize ettiği Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi fikstürü çekildi. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Lokali'nde düzenlenen tören ile yapılan çekilişte ilk maç 12 Aralık Salı günü Yakın Doğu Üniversitesi ile Mapfree arasında oynanacak. Düzenlenen törende ayrıca bu yıl Süper Lige sponsor olan Kıbrıs Vakıflar Bankası'nın lansmanı da yapıldı. Etkinliğin başında açılış konuşmasını yapan Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütcü, tüm takımlara yeni sezonda başarılar dileyerek, takımların centilmence mücadele etmesini temenni etti.
60 günde yapılan faaliyetler anlatıldı
Basketbol Federasyonu Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Metin Ersoy ise federasyonun yönetime geldikten sonra geride kalan 60 günde yapılan faaliyetlerle ilgili bir sunum yaptı. Fedearsyonun kısa sürede hakemlere ve antrenörlere yönelik eğitimler yaptığını belirten Doç. Dr. Metin Ersoy, KTSYD, Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Kupaları'nın da organize edildiğini kaydetti.
Web sayfası hizmete girecek, istatistikler aktarılacak
Federasyonu her türlü fiziki altyapısı için sponsorlarla birlikte hareket ettiklerini de söyleyen Doç. Dr. Ersoy, ilerleyen günlerde federasyonun web sayfasının faaliyete gireceğini ve maç istatistikleriyle birlikte hizmet vereceğini vurguladı.
Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi
2017 – 2018 Sezonu Fistürü
1. DEVRE
1. Hafta
YDÜ - Mapfree
Girne Üniversitesi - LAÜ
KOOP - GAÜ
2. Hafta
MAPFREE - Girne Üniversitesi
GAÜ - YDÜ
LAÜ - KOOP
3. Hafta
Mapfree - GAÜ
Girne Üniversitesi – KOOP
YDÜ – LAÜ
4. Hafta
KOOP - Mapfree
LAÜ – GAÜ
Girne Üniversitesi – YDÜ
5. Hafta
Mapfree – LAÜ
YDÜ – KOOP
GAÜ - Girne Üniversitesi
2. DEVRE
6. Hafta
Mapfree – YDÜ
LAÜ - Girne Üniversitesi
GAÜ – KOOP
7. Hafta
Girne Üniversitesi – Mapfree
YDÜ – GAÜ
KOOP – LAÜ
8. Hafta
GAÜ – Mapfree
KOOP - Girne Üniversitesi
LAÜ – YDÜ
9. Hafta
Mapfree – KOOP
GAÜ – LAÜ
YDÜ - Girne Üniversitesi
10. Hafta
LAÜ – Mapfree
KOOP – YDÜ
Girne Üniversitesi – GAÜ
3. DEVRE
11. Hafta
YDÜ – Mapfree
Girne Üniversitesi – LAÜ
KOOP – GAÜ
12. Hafta
Mapfree - Girne Üniversitesi
GAÜ – YDÜ
LAÜ – KOOP
13. Hafta
Mapfree – GAÜ
Girne Üniversitesi – KOOP
YDÜ – LAÜ
14. Hafta
KOOP – Mapfree
LAÜ – GAÜ
Girne Üniversitesi – YDÜ
15. Hafta
Mapfree – LAÜ
YDÜ – KOOP
GAÜ - Girne Üniversitesi