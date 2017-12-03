Açılış YDÜ ile Mapfree’den

KKTC Basketbol Federasyonu'nun organize ettiği Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi fikstürü çekildi. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Lokali'nde düzenlenen tören ile yapılan çekilişte ilk maç 12 Aralık Salı günü Yakın Doğu Üniversitesi ile Mapfree arasında oynanacak. Düzenlenen törende ayrıca bu yıl Süper Lige sponsor olan Kıbrıs Vakıflar Bankası'nın lansmanı da yapıldı. Etkinliğin başında açılış konuşmasını yapan Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütcü, tüm takımlara yeni sezonda başarılar dileyerek, takımların centilmence mücadele etmesini temenni etti.

60 günde yapılan faaliyetler anlatıldı

Basketbol Federasyonu Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Metin Ersoy ise federasyonun yönetime geldikten sonra geride kalan 60 günde yapılan faaliyetlerle ilgili bir sunum yaptı. Fedearsyonun kısa sürede hakemlere ve antrenörlere yönelik eğitimler yaptığını belirten Doç. Dr. Metin Ersoy, KTSYD, Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Kupaları'nın da organize edildiğini kaydetti.

Web sayfası hizmete girecek, istatistikler aktarılacak

Federasyonu her türlü fiziki altyapısı için sponsorlarla birlikte hareket ettiklerini de söyleyen Doç. Dr. Ersoy, ilerleyen günlerde federasyonun web sayfasının faaliyete gireceğini ve maç istatistikleriyle birlikte hizmet vereceğini vurguladı.

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi

2017 – 2018 Sezonu Fistürü

1. DEVRE

1. Hafta

YDÜ - Mapfree

Girne Üniversitesi - LAÜ

KOOP - GAÜ

2. Hafta

MAPFREE - Girne Üniversitesi

GAÜ - YDÜ

LAÜ - KOOP

3. Hafta

Mapfree - GAÜ

Girne Üniversitesi – KOOP

YDÜ – LAÜ

4. Hafta

KOOP - Mapfree

LAÜ – GAÜ

Girne Üniversitesi – YDÜ

5. Hafta

Mapfree – LAÜ

YDÜ – KOOP

GAÜ - Girne Üniversitesi

2. DEVRE

6. Hafta

Mapfree – YDÜ

LAÜ - Girne Üniversitesi

GAÜ – KOOP

7. Hafta

Girne Üniversitesi – Mapfree

YDÜ – GAÜ

KOOP – LAÜ

8. Hafta

GAÜ – Mapfree

KOOP - Girne Üniversitesi

LAÜ – YDÜ

9. Hafta

Mapfree – KOOP

GAÜ – LAÜ

YDÜ - Girne Üniversitesi

10. Hafta

LAÜ – Mapfree

KOOP – YDÜ

Girne Üniversitesi – GAÜ

3. DEVRE

11. Hafta

YDÜ – Mapfree

Girne Üniversitesi – LAÜ

KOOP – GAÜ

12. Hafta

Mapfree - Girne Üniversitesi

GAÜ – YDÜ

LAÜ – KOOP

13. Hafta

Mapfree – GAÜ

Girne Üniversitesi – KOOP

YDÜ – LAÜ

14. Hafta

KOOP – Mapfree

LAÜ – GAÜ

Girne Üniversitesi – YDÜ

15. Hafta

Mapfree – LAÜ

YDÜ – KOOP

GAÜ - Girne Üniversitesi