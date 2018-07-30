ABD'de yangın nedeniyle en az 6 kişi hayatını kaybetti

Genişleyerek devam eden yangında 500 bina hasar gördü, 50 bin kişi de evlerinden tahliye edildi. Kaliforniya Ormancılık ve Yangın Koruma Dairesi Sözcüsü Lynne Tolmachoff, 17 bölgede devam eden yangınları söndürme çalışmalarına 12 bin itfaiyecinin katıldığını açıkladı.

Yerel kaynaklara göre, geçen hafta başlayan ve halen kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 50 bine ulaştı.

380 kilometrelik alanda etkisini sürdüren yangınlarda 6 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de halen kayıp. Yetkililer, hayatını kaybedenler arasında 70 yaşında bir kadın ile 2 torunun olduğunu bildirdi.

Shasta bölgesindeki çalılık alanda çıkan yangın, kısa zamanda Sacramento Nehri boyunca uzanan alana yayıldı ve 90 bin kişinin yaşadığı Redding bölgesinin batısını etkisi altına aldı.

Öte yandan bölgede artan yağmala olaylarına karşı 260 asker devriye geziyor. Redding Polisi birçok hırsızın yakalanarak gözaltına alındığını belirtti.

Yangında şu ana kadar 500'den fazla bina hasar gördü. Çalışmalara yangın söndürme uçakları da hava desteği sağlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump konuya ilişkin yaptığı son açıklamada Kaliforniya'da acil durum ilan edildiğini duyurmuştu.