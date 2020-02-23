9 kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta narenciye kesim işçisi olan iki aile arasında çıkan bıçaklı kavga olayında tutuklanan 9 kişi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kemal Atikoğlu, zanlıların Kavga, Rahatsızlık Uygunsuz tavır hareket suçlarından tutuklandıklarını aktardı.

Polis, zanlı Ö.S.’nin Yaralama, Kanunsuz bıçak tasarrufu suçlarından tutuklu olduğunu söyledi.

Polis, Güzelyurt’ta saat 17.00’de 22.02.2020 tarihinde umumi bir yer olan Açık Pazar alanının arkasındaki toprak yol içinde topladıkları portakal sırasına girdikleri gerekçesiyle zanlılar Ö.S., A.S., M.S., F.S., N.K., Ö.K., K.K., R.K., ve A.K., elleri ve ayaklarıyla birbirlerinin vücutlarına gelişi güzel vurup bir kavgada yer aldıklarını anlattı.

Polis, kavga anında zanlı Ö.S., N.K., Ö.K., K.K., R.K., ve A.K.’nin bıçakla kesiler atarak hafif yaraladığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlıların arasında daha önceden husumet olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirterek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Ö.S., karşı tarafın babasına bıçakla saldırdığını, babasını kurtarmaya çalıştığını ve daha önceden de kendilerini tehdit ettiklerini ileri sürdü.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.