566 POZİTİF NARKOTİK TEST, 5 ÖLÜM
Kıbrıs’ın güneyinde 2019 yılında yapılan narkotik testlerde 566 kişinin uyuşturucu tesiri altında araç kullandığının tespit edildi
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Kıbrıs’ın güneyinde 2019 yılında yapılan narkotik testlerde 566 kişinin uyuşturucu tesiri altında araç kullandığının tespit edildiği ve 5 kişinin de uyuşturucu etkisi altında araba kullanırken hayatını kaybettiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, polisin 2019 yılı boyunca trafikte yaptığı bin kadar narkotik testten 566’sının pozitif çıkmasının “şoke edici” olduğunu yazdı.
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Etiketler : trafik, polis, uyuşturucu
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