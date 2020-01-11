566 POZİTİF NARKOTİK TEST, 5 ÖLÜM

Kıbrıs’ın güneyinde 2019 yılında yapılan narkotik testlerde 566 kişinin uyuşturucu tesiri altında araç kullandığının tespit edildiği ve 5 kişinin de uyuşturucu etkisi altında araba kullanırken hayatını kaybettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, polisin 2019 yılı boyunca trafikte yaptığı bin kadar narkotik testten 566’sının pozitif çıkmasının “şoke edici” olduğunu yazdı.