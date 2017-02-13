Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde son bir hafta içerisinde 56 trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 1 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.



Polis Genel Müdürlüğü’nün 6-12 Şubat tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre, 56 kazadan 40’ı sadece hasarla sonuçlanırken, 297 bin 500 TL maddi hasar oluştu.



Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri süratli araç kullanmak (15), kavşakta durmamak (13), yakın takip (10), dikkatsiz sürüş yapmak (9) ve diğer etkenler (9) olarak sıralandı.



Kaza sayısında 22 ile ilk sırayı Lefkoşa alırken bunu 16 ile Girne, 8 ile Mağusa, 6 ile Güzelyurt ve 4 ile İskele izledi.



Öte yandan aynı dönmede ülke genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 6 bin 691 araç sürücüsünden bin 90’ı hakkında ileri işleme gidildi.



Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinden 288’i süratli, 86’sı seyrüsefer ruhsatsız, 13’ü sürüş ehliyetsiz, 26’sı alkollü, 16’sı muayenesiz, 15’i sigortasız veya kapsamı dışında, 12’si “A” yol kullanma izinsiz, 12’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 4’ü tehlikeli sürüş, 20’si dikkatsiz sürüş yapmak, 254’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 83’ü trafik levha ve işaretlerine 7’si trafik ışıklarına uymamak, 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak ve 253’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.



