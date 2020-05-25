50 dönüm maki bitki örtüsü yandı

Kaleburnu köyünde dün akşam KIB-TEK’e ait elektrik tellerinin birbirine çarpmasıyla çıkan yangında 50 dönüm arazi içindeki maki bitki örtüsü yandı.

Kaleburnu köyünün batısında köy bitişiğinde bulunan Uskudelli Tepesinde, saat 22.00 raddelerinde başlayan yangın, KIB-TEK’e ait elektrik tellerinin birbirine çarpması ile çıkan kıvılcımların kuru otların tutuşmasıyla çıktı.

Yeşilköy İtfaiye ekibi ile Yenierenköy Belediyesi, Orman Dairesi ve çevre halkının müdahale ettiği yangın, saat 00.40’da tamamen söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada; “24.05.2020 tarihinde saat 22:00 raddelerinde Kaleburnu’nda, Kaleburnu köyünün batısında köy bitişiğinde bulunan Uskudelli Tepesinde, KIB-TEK’e ait elektrik tellerinin birbirine çarpması ile çıkan kıvılcımların kuru otların tutuşturması neticesinde bir yangın meydana gelmiştir. Yangın Yeşilköy İtfaiye ekibi ile Yenierenköy Belediyesi, Orman Dairesi ve çevre halkı tarafından saat 22:50’de kontrol altına alınarak saat 00:40’da tamamen söndürülmüştür. Yangın neticesinde KKTC’ye 50 dönüm arazi içerisinde bulunan maki bitki örtüsü yanmıştır.” denildi.