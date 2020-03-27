Dipkarpaz bölgesinde Alman turist kafilesini taşıyan 5 şoförün karantinaya alınmadığını açıklayan Başkan Suphi Coşkun, bu ailelerin 50-60 kişiye temasta bulunduğunu söyledi. Genç TV’ye konuşan Coşkun, “Elzem çalışan personel biziz, sokakta Bakanlar Kurulu mu var? Biz varız ve bizim katkı payımızı kesiyorlar” diyerek Ekonomi paketine eleştiride bulundu.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun şu şekilde konuştu:

“Bir ailede 5 vakamız pozitif çıktı. İsim vermeye gerek yok, hepimizde çıkabilir. Bu hastalığı el ele vererek nasıl savabiliriz hesabını yapmamız gerekiyor. Maalesef şu an hükümet diye bir şey yoktur. Bu aileler en az 50, 60 kişiyle temasta bulundu. Dün sağlık Bakanı bizimle iletişime geçti, bu temas halinde olanları da tespit ettik tahlil gideceğiz.

Biz belediye ve polis ile temas halinde olanları bulduk, hemen ev karantinasında kalmalarını söyledik. Kiminle temasa geçeceğimizi bilmiyorduk, birileri popülizm yapıyor. Ulaşacağım bir yer yok, kimseye ulaşamıyorum. Sadece dün, 20 kez aramama rağmen bulabildim. Ülke sadece 1 bakana bağlı olmaması lazım. Bir kurul kurulmalı, bilim kurulu kurulmalı ve aktif olmalı. Yetkili olan kişi bu işlere karar veriyor. Bakanlar Kurulu benim makam aracımı dahi icra aldı. Biz günlerdir Bakanlar Kurulu paketi bekliyorduk ama hüsrana uğradık. Elzem çalışan personel biziz, sokakta Bakanlar Kurulu mu var? Biz varız ve bizim katkı payımızı kesiyorlar. Yazıklar olsun. Tüm devlet kendi ülkelerine destek paketi açıkladı. Bir tek bizde köstek paketi açıkladılar. Artık yeter. Zaten unutulmuş bir bölgeydik. İskele Mahkeme Başkanı Fadıl Bey ve Polis Müdürümle gece gündüz birlikte hareket ediyoruz. Bakanlar vekiller ortada yok, biz bu 2 kurum ile birlikte çalışıp ilerleyebiliyoruz.”

“Karantinaya alınmayan bir kişi eve geliyor, Karpaz’a misafirliğe geliyor ve yayıyor…”

“Bugün bölgeye gelinecek ve hızlı kitlerle testler yapılacak. Karantinaya alınmayan bir kişi eve geliyor, Karpaz’a misafirliğe geliyor ve yayıyor. Eğer karantinaya alınsaydı şimdi bölgemizde bu yayılma olmayacaktı. Evlere de misafirliğe gidilmeyecekti.

Dün gece camiden halkıma anons ettim ‘birlik ve beraberlik içinde elinizi ayağınızı öpüyorum lütfen evinizden çıkmayın. Evinde kal, güvende kal’ dedim…”

“Seçim yasaklarına sayılı günler kala 200 istihdam yapmak, şov yapmaktır”

“Dipkarpaz’da halk ile toplanıp konuştuk, %25 kesintiyi az bulduk, %50’yi kesinler dedik. Biz kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz. Belediye, falyalı, tekin birinci gibi özel şahıslardan gelen desteklerle işlerimizi yürütüyoruz. Belediye bütçemiz hala onaylanmadı, onaylansa da her ay 35 bin TL ekside olan belediye zaten kesintiyle daha da eksiye düşecek.

Biz bu ekonomik paketi 1 hafta can kulağıyla bekledik. İz kaynak beklerken bizden kaynak alıyorlar. Böyle bir zihniyet olabilir mi?

Üstelik seçim yasaklarına sayılı günler kala 200 istihdam yapmak, şov yapmaktır. Böyle bir yönetim olamaz. Bu halk günü geldiğinde hükümete de Tatar’a da hesabını sormalı. Kimse bugünlerde temasta bulunmasın diye yalvarıyorsam, bakanlarıma da ‘lütfen birlik beraberlik inde hareket edelim’ birileri yağ dağıtırken birileri de açlıktan ölmesin.

“Beş kişi hala karantinaya alınmadı, test de yapılmadı”

“Gece 3’te uyudum, Erenköy’de de aynı şekilde, lütfen herkes evinde kalsın, bu virüs belasını ülkeden def edelim. Şu anda Alman turist kafilesini taşıyan 5 şoför arkadaşımız var, bildirmeme rağmen hala alınmadı. Beş kişi hala karantinaya alınmadı, test de yapılmadı. Halkı paniğe itmeyelim diyoruz ama bunları da konuşmak zorundayız. Bu 5 arkadaşın gününde karantinaya alınması gerekiyordu.”