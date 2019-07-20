Devrim DEMİR

Merkezi Cezaevi’nde bulunan 5 mahkûm, “Türkiye’ye iade edilmedikleri” gerekçesi ile açlık grevi başlattı.

Yaklaşık 50 civarında mahkûmun Türkiye’ye iadesini beklediği öğrenilirken grevdeki mahkûmların, 5 gündür yemek almadığı belirtildi.

Cezaevi’nde dün itibarı ile 560 mahkûm ve tutuklunun olduğu öğrenilirken, 5 gündür yemek almayan 5 mahkûmun bir yıldır iade beklediği öğrenildi.

1 aydan 3 aya değişen ziyaretçi ve haberleşme yasağı getirilebilir

Merkezi Cezaevi Tüzüğü’ne göre mahkûmlar tarafından başlatılan açlık grevine karşı, 1 aydan 3 aya kadar ziyaretçi yasağı konulabilir, haberleşme özgürlükleri engellenebilir.

Hak-Sen Başkanı Gardiyan İzzet Türkmen, başlatılan açlık grevi eyleminde henüz bir ceza vermediklerini ve mahkûmlara ceza getirilmediğini vurguladı.

Türkmen: Açlık grevi devam ediyor

YENİDÜZEN’e konuşan Hak-Sen Başkanı gardiyan İzzet Türkmen, açlık grevi başlatan 4 mahkûmun Türkiye’ye sevklerini talep ettiklerini kaydetti.

Türkmen, mahkûmların birinin Türkiye’ye iade edilmesi için KKTC yurttaşlığından çıktığını ancak henüz iadesinin gerçekleşmediği gerekçesi ile açlık grevine katıldığını belirtti.

Cezaevinde 19 Temmuz itibarı ile 560 mahkûm ve tutuklunun bulunduğunu ifade eden Türkmen, yaklaşık 40-50 mahkûmun Türkiye’ye iadesini beklediğini kaydetti.