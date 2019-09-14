3 yıldır ikamet izinsiz yaşıyordu

Lefkoşa’da bir şahsın düşürmüş olduğu cep telefonunu çalan zanlı B.O., kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandı. Tutuklanan zanlının ülkede ikamet izinsiz olarak kaldığı da tespit edildi. Zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mertcan Köse olayla ilgili bulguları aktardı.

Köse huzurda bulunan zanlı B.O.’nun 23 Ağustos tarihinde saat 16.15'te Taşkınköy'de bulunan Lc Waikiki isimli işyerinin park alanında müşteki F.T’nin düşürmüş olduğu altın renkli kılıf içerisinde muhafaza edilen Samsung marka S7 Edge model cep telefonunun bularak çaldığını söyledi.

3 yıldır izinsiz yaşıyordu

Polis kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandığını ve yapılan muhaceret kontrolünde ise ülkede Aralık 2016 tarihinden itibaren ikamet izinsiz olarak kaldığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ve söz konusu telefonun zanlının tasarrufunda bulunarak emare yapıldığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Mertcan Köse aktarmış olduğu olgular ışığında ülkede izinsiz olarak bulunan zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu ülkede izinsiz olarak bulunan zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.