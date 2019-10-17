3 kişiye çarptı 22 ay hapse mahkum edildi

Girne’de 140 promil alkol tesiri altındayken aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu yönetimindeki aracın direksiyon hâkimiyetini kaybeden ve yaya olarak yürüyen 18 yaşındaki Berke Can Özbek, 24 yaşındaki Mesut Kaya ve 19 yaşındaki Betül Uzun’a çarpan Ahmet Çekenoğlu, dün Girne Kaza Mahkemesi’nde yargılanarak 22 ay hapse mahkûm edildi.

Kararı okuyan Yargıç Meltem Dündar, sanığın 29 Mayıs’ta saat 02.35 sıralarında Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde aşırı süratli ve dikkatsizliği nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybettiğini, yaya olarak yürüyen 18 yaşındaki Berke Can Özbek, 24 yaşındaki Mesut Kaya ve 19 yaşındaki Betül Uzun’a aracın ön kısmıyla çarptığını söyledi. Dündar, çarpmadan sonra LV 014 plakalı araç sürücüsü Ahmet Çekenoğlu’nun kaza mahallinden ayrıldığını ve olay yerinden 200 metre ileride bulunan Serdarlı Sokak üzerindeki bir apartmanın alt kısmına gittiğini ve daha sonra olay yerine yürüyerek geri döndüğünü ifade etti.

Kazada en ağır yaralanan Betul Uzun’un sol ayağında sıkıntı olduğunu, bileğinde hareket kısıtlılığı olduğunu kaydeden Dündar, 3 Haziran 2019 tarihinde ambulans uçakla Türkiye’ye götürüldüğünü ifade etti.

Dündar, Uzun’un 3, 4,11 ve 18 Haziran tarihlerinde birçok kez operasyon geçirdiğini, bacaklarına platin takıldığını ifade etti.

Yargıç Dündar, yaşanan kaza nedeni ile Betül Uzun’un travma yaşadığını ve psikolojik tedavi görmesi yönünde doktor tavsiyesi olduğunu söyledi.

Sanığın kaza esnasında 140 promil alkollü olduğunu kaydeden Yargıç Meltem Dündar, birçok trafik suçu bulunduğunu da söyledi.

Dündar, sanığın 2010-2015 yılları arasında 8 sabit radara, 2011-2018 yılları arasında da 3 el radarına yakalandığını ifade etti.

Dündar, sanığın ayrıca 10 tane de trafik suçundan da davasının görüldüğünü belirtti.

Dündar, sanığın bu 10 davadan 20 ile 10 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldığını açıkladı.

Dündar, meydana gelen kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki genç kızın birçok kez operasyon geçirdiğini ifade etti. Dündar, kazayla ilgili çevre kamera görüntülerinin izlendiğini belirterek, sanığın şehir içerisinde süratli araç kullanıp çembere girdiğini, kaldırım üzerinde yürüyen yayalara çarptığını ifade etti. Dündar, meydana gelen kazada tek kusurlu tarafın sanık olduğunu belirterek, kamera görüntülerinde de sanığın süratli bir şekilde sürüş yaptığının görüldüğünü, kaza mahallinde 10 metre lastik sürünme izi tespit edildiğini açıkladı.

Yargıç Dündar, çelik bariyerlerin parçalanıp formunu kaybetmesinin de süratin derecesini gösterdiğini dile getirdi.

Dündar, sanığın gönüllü ifadesinde 3-4 kadeh rakı, 3-4 bardak viski içtiğini itiraf ettiğini belirtti. Sanığın bu kadar alkol aldıktan sonra yola çıkmasının kazaya davetiye çıkardığını kaydeden Dündar, bu hususun sanığın kusurunu oldukça arttırdığını söyledi.

Dündar, sanık hakkında karar verirken tüm olguları değerlendirdiğini, Betül Uzun’un zor bir tedavi süreci geçirmiş olmasını, aldığı yaraların izini hayatı boyunca taşıyacak olmasını, alkol faktörünü, kaza mahallinden aracıyla ayrılmasını, ayrıca sanığın aracının ruhsatsız ve muayenesiz oluşunu aleyhte dikkate aldığını kaydetti.

Dündar, trafik kazalarının giderek arttığını, mahkeme faaliyet raporlarına da yansıyan bu hususta etkin ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sanığa yargılandığı davalardan verilebilecek en üst ceza seviyesinin 24 ay olduğunu kaydeden Dündar, 35 yaşında olmasını, gönüllü ifade verip adaletin erke tecellisine katkı koymasını da lehinde değerlendirdiklerini belirterek, sanığı 22 ay hapse mahkûm ettiğini açıkladı.

Dündar, ayrıca sanığı 4 yıl boyunca trafikten de men etti.