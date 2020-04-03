25 uzmanla, 3 ay boyunca yardım

Avrupa Birliği’nin (AB), Kıbrıs Türk toplumuna yönelik 2.5 milyon Euro tutarındaki ilk parti acil tıbbi ekipman ve malzemenin satın alma sürecini Kıbrıs’taki BM Kalkınma Programı (UNDP) ile yaptığı anlaşma üzerinden başarıyla tamamladığı, acil tıbbi ekipman ve malzemelerin bu ay içinde Kıbrıs'a gelmesinin beklendiği bildirildi.

Sağlanan destek kapsamında 25 tıp uzmanının da üç ay boyunca COVID-19 ile yapılan mücadeleye yardımcı olacağı bildirildi.

Bu desteğin, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Türk toplumundaki COVID-19 mücadelesi için ayırmış olduğu 5 milyon Euro’luk bütçenin gerçekleşen ilk bölümü olduğu vurgulandı.

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, “Bu faaliyet, Kıbrıs Türk toplumundan gelen talep üzerine, Avrupa Komisyonu ve UNDP'nin Kıbrıs’ta süregelen etkin işbirliği çerçevesinde COVID-19 salgınına hızlı müdahalesi ile gerçekleşmektedir. COVID-19 kriz yönetimi, koordinasyon ve müdahale mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla teknik destek de sağlanmaktadır” denildi.

İlk parti dahilindeki acil tıbbi ekipman ve malzemelerin Avrupa ve Çin'deki tedarikçilerden temin edildiği ve bu ay içinde Kıbrıs'a gelmesinin beklendiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“İlk acil tıbbi ekipman ve malzeme grubunda, kişisel korunma ekipmanları (PPE), solunum cihazları, Yoğun Bakım Ünitesi (ICU), laboratuvar sarf malzemeleri, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) test kitleri, antibiyotikler, antiviral ilaçlar, sedatifler ve paralitik ilaçlar yer alacak.

Avrupa Komisyonu, COVID-19'un Kıbrıs Türk toplumunda yayılması riskine karşı müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, 25 doktor, laboratuvar teknisyeni ve destek personelinden oluşan sağlık personelinin seferber edilmesini de ilgili yerel paydaşlarla iş birliği içinde finanse etmektedir. Sağlık personeli, ihtiyaç çerçevesinde derhal harekete geçirilebilir durumdadır.



Avrupa Komisyonu, COVID-19 ile ilgili müdahale kapasitesinin daha da geliştirilmesi amacıyla, özellikle etkin müdahale yönetimi, koordinasyonu ve operasyonel yapının oluşturulması ve Kıbrıs Türk toplumunda müdahale planının iyileştirilmesi alanlarında destek vermeye devam edecektir.”

Acil ihtiyaçlar listesi iletildi

Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi, Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Coronavirüsle mücadele konusunda sürdürdükleri çalışmaların sonuç vermeye başladığını belirtti.

Yapılan açıklamaya göre, salgının yönetimi ve koordinasyonuna yönelik Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tavsiyeleri ve uzman desteği paralelinde Sağlık Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar yanında, acil ihtiyaçların tedarik edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda aşama kaydedildi.

Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığı ile yoğun bir şekilde sürdürülen ve Dünya Sağlık Örgütü acil ihtiyaçlar listesi ve kalite standartları ile uyumlu olarak sonlandırılan çalışmalar neticesinde, sağlık çalışanları için 30 bin adet koruyucu ekipman seti, 40 adet ventilatör, 20 adet monitör ve 60 adet perfüzör dahil yoğun bakım üniteleri için ekipman temini, COVID-19 tanısal testlerini yürüten laboratuvar için biyokabin ve yaklaşık 5 bin PCR kiti ve tedavide kullanılacak ilaçlar için siparişler verildiği vurgulandı.

Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi ilk etap siparişlerin Nisan ayı içerisinde Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini, siparişlerin en kısa sürede ülkeye ulaştırılmaları için çalışmalaron yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydetti.