“2014’te kiralanan helikopter onlarca yangını söndürmüştü”

Eski Başbakan Özkan Yorgancıoğlu ülkede yangın helikopteri konuşlandırılmasının “iyi bir gelişme” olduğuna işaret etti, “Kuzey Kıbrıs’ta yangın helikopteri sanki ilk defa konuşlandırılıyormuş gibi bir hava estirilmeye çalışıldığını” belirterek kendi Başbakanlığı dönenini hatırlattı.

Sosyal medya paylaşımında İnsanlarımız da geçmişi sanki unutmuş. Halbuki 2014 yılı yaz başında yangın mevsimi sonunda değil, öncesinde, o dönemim Hükümeti de bir sezonluk yangın helikopteri kiralamıştı” diyen Yorgancıoğlu “Bu ülkede bir ilkti… Üstelik de hükümet bunu kendi mali imkanları ile yapmıştı. Söz konusu helikopter başlayan onlarca yangını başlangıç anında söndürmüştü. Yalnızca hatırlatmak istedim” diye konuştu.