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2002 test yapıldı, 21 pozitif vaka

2002 test yapıldı, 21 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2002 olduğunu, 21 pozitif vakaya  rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2002 olduğunu, 21 pozitif vakaya  rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 12  kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 9 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

 

15 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2002

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21 

Ülke dışından gelen vakalar – yok 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -12

Yerel vakalar -9

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-8

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 146.431 

Toplam Vaka Sayısı- 628 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 343  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 281  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 73 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 207  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

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