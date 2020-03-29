2 vaka daha, toplam vaka sayısı 64'e yükseldi

Coronavirüs vaka sayısına 2 hasta daha eklendi. Sağlık Bakanı Ali Pilli ülkedeki toplam vaka sayısının 64 olduğunu duyurdu.

BRT yayınına katılan Ali Pilli tedavisi devam eden hasta sayısının 34 olduğunu da açıklarken bölge bölge rakamlar da paylaştı.

Pilli vakaların bölge dağılımını açıkladı ve “Lefkoşa’da 9, İskele-Karpaz’da 13, Lapta’da 4, Beyarmudu’nda 3, Girne’de 2, Mağusa’da 3 vaka tespit edildi. Biri Alman vatandaşı... Toplam 34 vakanın tedavisi devam ediyor” dedi.

29 hastanın iyileşerek taburcu olduğunu kaydeden Pilli, coronavirüs sebebiyle ülkedeki ölüm sayısının 1 olduğunu vurguladı, ikinci Alman hastanın öldüğüne ilişkin haberleri yalanladı.

“Selim Çelik’in sonuçları negatifti”

Hastanede bugün 55 yaşındaki Selim Çelik isimli bir hastanın hayatını kaybettiğini ifade eden Pilli Düzce doğumlu Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı hastanın hastaneye dün başvurduğunu belirti.

Bakan Pilli “Dün 13.30’da hastaneye müracaat etti. Durumu ağırdı. Covid testi yapıldı. İkisi de negatif çıktı. Zatürre idi. Siroz, hipertansiyon ve diyabet hastasıydı. Bugün saat 10:45’te kaybettik: Bu hastanın COVID 19’dan kaybedildiği iddiaları asılsızdır” diye konuştu