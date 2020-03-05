2 kişiye daha dava okundu

Ledra Sokak geçiş noktasında geçtiğimiz Cumartesi yer alan eylemle ilgili iki kişinin daha aleyhine suçlama getirildiği bildirildi.

Politis gazetesine konuşan polis basın sözcüsü, eylemin videolarının hala incelendiğini ve görüntülerde tespit edilen 2 kişinin sorgulanıp haklarında dava okunduğunu söyledi.

Polis basın sözcüsü olayla ilgili hala aranan kişiler olduğunu da ekledi.

Hatırlanacağı üzere, Kıbrıslı Rum yönetiminin Corona Virüsü tedbirlerini gerekçe göstererek, 4 barikatta bir haftalığına geçişleri durdurması tepki topladı 29 Şubat Cumartesi günü Ledra ve Lokmacı barikatlarında toplanan Kıbrıslı barışseverler bu karara başkaldırmıştı. İsmi açıklanmayan 55 yaşındaki bir erkek tutuklanmıştı.

Kaynak Cyprus Mail