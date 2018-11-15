Mağusa ve Lefke’ye ‘nefes’ aldıracak Derinya ile Aplıç geçiş noktalarının açılması ile 2 günde 4 bin 551 giriş-çıkış işlemi yapıldı.

BİN 737 ARAÇ… Her iki geçiş noktasından bin 737 aracın karşılıklı olarak adanın kuzeyi ile güneyine geçtiği de kayıtlara geçti.

Ayşe GÜLER

Mağusa ve Lefke’ye ‘nefes’ aldıracak Derinya ile Aplıç geçiş noktalarının açılması ile 2 günde binlerce kişi hem yaya hem de araçlarla giriş-çıkış işlemi gerçekleştirdi.

Resmi verilere göre; 12 Kasım ila 14 Kasım tarihleri arasında Derinya ile Aplıç geçiş noktalarında toplamda 4 bin 551 giriş-çıkış işlemi yapıldı.

Öte yandan her iki geçiş noktasından bin 737 aracın karşılıklı olarak adanın kuzeyi ile güneyine geçtiği de kayıtlara geçti.

Kıbrıs’ın güneyinden yayımlanan Cyprus Mail’deki habere göre; Derinya belediye başkanı Andros Karayiannis Kıbrıs Haber Ajansı'na verdiği demeçte, geçiş noktasının açıldığı gün saat 20.00’ye kadar yaklaşık bin kişinin yürüyerek, 500 aracın da güneyden kuzeye geçtiğini bildirdi.

Derinya: 3 bin 825 giriş-çıkış

Mağusalı’nın büyük bir özlemle beklediği Derinya geçiş noktasının açılmasının ardından binlerce Kıbrıslı Türk ve Rumlar barikata akın etti.

Hem yaya hem de araçlarıyla binlerce kişinin giriş-çıkış işlemi yaptığı resmi verilere yansıdı.

Buna göre; dün saat 10.00 itibariyle Derinya’dan toplamda 3 bin 825 giriş-çıkış işlemi gerçekleşti.

Aynı dönemde toplamda bin 451 araç Derinya’yı kullandı.

794 araç adanın kuzeyine, 657 araçta adanın kuzeyine geçti.

Kıbrıslı Rumlar yoğunlukta…

Açılışın gerçekleştiği gün olduğu gibi, 2 gün boyunca Kıbrıslı Rumların daha yoğunlukta Derinya’yı kullandığı görüldü.

Resmi verilere göre; 998 Kıbrıslı Rum adanın güneyinden kuzeyine giriş, 797 Kıbrıslı Rum da adanın kuzeyinden güneyine çıkış işlemi yaptı.

Kıbrıslı Türkler yarı yarıya…

Derinya’dan giriş-çıkış işlemi yapan Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumların neredeyse yarısıydı…

12 ila 14 Kasım tarihleri arasında 467 Kıbrıslı Türk adanın kuzeyinden güneyine, 498 Kıbrıslı Türk de adanın kuzeyinden güneyine geçti.

Aynı dönemde ‘diğer uyruklu’ olarak tanımlanan 609 kişi güneyden kuzeye, 456 kişi de kuzeyden güneye gitti.

Aplıç… 726 kişi, 286 araç

Aplıç’ta ise Derinya’da olduğu gibi yoğunluk yaşanmadı, ancak ‘hatırı sayılı’ işlem gerçekleşti.

12 Kasım ila 14 Kasım arasında Aplıç geçiş noktasından 726 kişi giriş-çıkış işlemi yaptı.

286 araç da Aplıç barikatından karşılıklı geçti.

Kıbrıslı Türkler daha çok…

Kıbrıslı Türklerin Aplıç’ı daha çok kullandığı da görüldü.

Buna göre iki günde 151 Kıbrıslı Türk Aplıç’tan geçerek adanın güneyine gitti.

Aynı dönemde 136 Kıbrıslı Rum, 72 de ‘diğer uyruklu’ olarak tanımlanan kişi güneyden kuzeye geldi.

Karayiannis: İlk gün bin kişi yürüyerek kuzeye geçti

Kıbrıs’ın güneyinden yayımlanan Cyprus Mail’deki habere göre; Derinya belediye başkanı Andros Karayiannis Kıbrıs Haber Ajansı'na verdiği demeçte, geçiş noktasının açıldığı gün saat 20.00’ye kadar yaklaşık bin kişinin yürüyerek, 500 aracın da güneyden kuzeye geçtiğini bildirdi.

Karayiannis, Polis istatistiklerine atıfta bulunarak, Pazartesi gece yarısından salı günü öğlen 12'ye kadar öğle saatlerinde ise 98 Kıbrıslı Türk ve 67 yabancı uyruklu kişinin kuzeyden güneye doğru yürüdüğünü, 79 aracın da geçidi yaptığını söyledi.

İlk 9 ayda durum:

3 milyonu aşkın, giriş-çıkış

Öte yandan TL’deki değer kaybının yansıması, geçiş noktalarındaki giriş-çıkış işlemlerinde de hissedildi, ibre ters dönerek adanın kuzeyine eğilim oldukça artmıştı.

Resmi verilere göre 2018’in ilk 9 ayında güneyden kuzeye 3 milyon 711 bin 689 kez ‘giriş’, 3 milyon 703 bin 566 kez de kuzeyden güneye ‘çıkış’ yapıldı.

Buna göre; Ocak ayında Kıbrıs’ın kuzeyine 317 bin 988 kez giriş işlemi yapılırken, bu rakam geçtiğimiz ay, 519 bin 719’e yükseldi.

Ocak ila Eylül aylarını kapsayan dönemde; 1 milyon 116 bin 491 Kıbrıslı Rum, adanın güneyinden kuzeyine geçti.

Bu rakamın yalnızca Eylül ayında 519 bin 719’e ulaşması da dikkat çekti.

“İnsanlar 44 yıldır harabe olan evlerini gördü”

Derinya Belediye Başkanı Andros Karayiannis, geçiş noktalarının açılmasıyla sınırlı kalmayacaklarını, Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin yeniden başlamasını talep edeceklerini belirtti.

Alithia gazetesine açıklamalarda bulunan Derinya Belediye Başkanı Andros Karayiannis, Derinya barikatındaki geçişlerin normal şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Karayiannis, Derinya barikatının geçişlere açılacağı gün, vatandaşların buna olumlu yanıt verdiğini, sabahın erken saatlerinde bölgeye giderek, kapının geçişlere açılmasını beklediğini ifade etti.

Aşağı Derinya’da bulunan evlerini veya kuzeye yönelik 3 km’lik yolu görmek için, geçen birçok insanın bulunduğuna da dikkat çeken Karayiannis, insanların 44 yıldır “harabe olan evlerini” gördüğünü, ağladıklarını ve fotoğraf çektiklerini de söyledi.

Karayiannis, yeteri kadar Kıbrıslı Türk’ün de Derinya’da alış veriş yaptığını, yürüyerek geçen Kıbrıslı Türklerin yorgunluk nedeniyle, kuzeye giden Kıbrıs Rum araçlarını durduklarını söyledi.

Derinya barikatının faaliyete geçmesinin ardından, Aşağı Derinya’da ve geçiş noktasına çok yakın olan “Ayius Timotheo ve Mavra” Kilisesi’nin de faaliyete geçmesini talep edeceklerini söyleyen Karayiannis, kuzeydeki geçiş noktasına yakın alandaki çalışmaların sorulması üzerine, park alanının yapılacağını belitti.



Geçişler

Gazete Kıbrıs Rum polisinin verilerine dayanarak gece yarısından önceki gün 12’ye kadar kuzeyden güneye 98 Kıbrıslı Türk, 67 yabancı, 79 da aracın geçtiğini yazdı.

Habere göre güneyden kuzeye ise 70 Kıbrıslı Rum, 138 yabancı ve 100 araç geçiş yaptı.

Gazete yürüyerek kuzeye geçen Kıbrıslı Rum yayaların kaydedilmediğini sadece kimliklerinin kontrol edildiğini de belirtti.



Gümrük memurlarında rahatsızlık

Fileleftheros gazetesi, Derinya ile Lefke-Aplıç geçiş noktalarının açılmasının Kıbrıs Rum gümrük memurlarında rahatsızlığa neden olduğunu yazdı.

Gümrük memurlarının normal çalışma saatlerinin dışında, söz konusu iki geçiş noktasında çalışmaları için ek mesaiye çağrıldıklarını yazan gazete, ek mesai çalışmaya karşı olan birçok çalışanın Gümrük Müdürlüğü’ne karşı olası yasal tedbirler alınması konusunu incelediğini belirtti.

Habere göre, gümrük memurlarının ilk vardiyası sabah 03.00’ten, öğleden sonra 15.00’e; ikinci vardiyası ise 15.00’ten sabah 03.00’e kadardır.

Gümrük çalışanlarının, 7.5 saatlik çalışmanın ardından buna ek olarak, dinlenmeksizin 10 veya 14 saat çalıştıklarını ve ertesi gün işe gittiklerini savunduklarını yazan gazete çalışanların, sağlık ve güvenlik konularını gündeme getirdiklerini belirtti.



Lefke-Aplıç

Gazete aynı haberinin içerisinde, Kıbrıslı Türklerin, Lefke-Aplıç geçiş noktasının açılmasının ardından Marathasa, Solea ve genel olarak Trodos bölgesine, Kıbrıslı Rumların ise Ksero (Gemikonağı) deniz bölgesine daha kolay ulaşabileceğini yazdı.

Gazete, güneye geçmek isteyen Kıbrıslı Türklerin bazı zorluklarla karşılaştığını, araçları için sigorta çıkartamadıklarını çünkü ilgili memurun Lefke-Aplıç geçiş noktasında bulunmadığını belirtti. (tak)

