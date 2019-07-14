17 Temmuz’da ay tutuluyor!

Dilara Topcan

17 Temmuz’da Lefkoşa saatiyle 00:38’de Oğlak burcunda bir dolunay ve aynı zamanda da bir ay tutulması meydana geliyor olacak… Astrolojide tutulmalar yaşama dair son derece kadersel değişimlere vesile olurken bizleri de yaşamımızda ilerletmemiz, çözmemiz, değiştirmemiz, daha iyiye taşımamız ya da bırakmamız gereken olgularla yüzleştirir… Adeta tutulmalar neticesine daha iyi bir versiyonumuza çıkabilmek adına bazı değişimlerle karşı karşıya kalırız. Öyle ki, konfor alanımızdan çıkmaya zorlanıyorsak direndiğimiz ne varsa dış bir güç tarafından bir şekilde direncimizin kırılması söz konusu olur… Tutulmaları takip eden özellikle 6 aylık ve bazen de 1 seneye kadar uzayabilen zaman zarflarında tutulma etkilerinin yaşamımıza yansıyışını da görebiliriz…

Dikkat! Boşanma veya sarsılma

Gelelim 17 Temmuz’da gerçekleşecek tutulmanın etkisine… Bu bir dolunay ve aynı zamanda bir ay tutulması… Tutulmanın Güney Ay Düğümü aksında gerçekleşiyor olduğunu ve işin içinde özellikle Plüton’un da devrede olmasıyla birlikte uzaklaşan bir açı toleransıyla Satürn’ün de etki dahilinde olduğunu görüyoruz. İki gezegenin de retro oluşu sebebiyle geçmişe yönelik ya da karmik temaların gün yüzüne çıkması hayli muhtemel… Öncelikle bu tutulmada ruhsal ve duygusal anlamda dönüştürücü olaylarla karşı karşıya kalınabileceğini düşünebiliriz. Bu olaylar dolunay temasından ötürü bazı sonlanmalar veya tamamlanışlarla da ilgili olabilir… Özellikle dolunay haritasının yöneticisi olan Venüs ile uzaklaşan bir açı dahi olsa arada var olan karşıt açı bu dönüştürücü ve duygusal olarak zorlayıcı tamamlanışların toplum olarak da bizleri fazlaca etkisi altına alabileceğini düşündürüyor. Özellikle Venüs’ün genel ifadesinde yer alan aşk ve ilişkiler anlamında da bu etkilerin gözlemlenebileceğini görebiliriz… Tutulmadan bir müddet sonra Venüs’ün Plüton ve Satürn ile oluşturacağı karşıt açı neticesinde ilişkiler açısından dönüştürücü ve bitiş içeren durumlar söz konusu olabilir… Venüs’ün Yengeç burcunda seyahat ediyor oluşu ve Yengeç burcunun da aile temasıyla ilgili olması sebebiyle bazı boşanmalar ya da aile birliklerinin sarsılması da bu tutulma ile tetiklenebilir…

Sağlıklı İlişkilerde Endişeye Gerek Yok

Böyle durumlar söz konusu olsa dahi her bitişin bir öğreti, daha iyi bir versiyonumuza çıkmaya yardımcı ve konfor alanımızı sarsarak bizi ‘büyümeye’ yönlendirici etkiler taşıyor olduğunu da unutmayalım… Eğer ilişkilerinizde sağlıklı ilerleyişler söz konusuysa bu etkiden korkmaya hiç gerek yok. Bu tutulma etkileri zaten hâlihazırda içsel bazda uyumsuzluğun ve birlikteliklerdeki sağlıksızlığın farkında olup bu konuda bir adım atmayarak olayları halı altına süpürenler üzerinde çok daha etkin olacaktır. Onlar için bugüne kadar görmezden gelmeyi seçtikleri, kendileri veya ilişkilerine dair ne varsa yüzleşecekleri bir süreç olabilir… Tabii ki bu çok genel bir anlatım olduğundan en sağlıklı ve aydınlatıcı yorum için kişisel haritalar üzerindeki etkilere de mutlaka bakılmalıdır… Bunlara ek olarak kadersel ilişkilerde de birliktelikler bir üst seviyeye taşınabilir. Örneğin sevgililikten eş olmaya geçiş gibi…

Bunlara ek olarak tutulma anı haritasında 1. Evde yer alan Uranüs de alışkın olduğumuz düzenin ve sabitliğin ani sürprizler ve dalgalanmalarla kırılmaya başlayacağını anlatıyor. Eski süregelen düzenin ani ve sürprizli bir şekilde kırılabileceği etkiler söz konusu olabilir… Toplumsal olarak 6 aylık-1 senelik bir zaman diliminde bazı sürprizli ve bizi konfor alanımızdan çıkaracak gelişmelerle karşı karşıya kalabiliriz…

Tutulmadaki Güney Ay Düğümü ile Satürn’ün kavuşumundaki etkinin en mühim mesajlarından biri ise ektiklerimizi biçme zamanında yani bir nevi karmayı ödeme zamanında olduğumuzu anlatıyor. Özellikle geçmişte haksızlık yapmış, kötü enerjiyi seçerek davranmış, bazı negatif durumlarla etrafını etkilemiş kişilerin bu dönemde ektiklerini biçecekleri ve yaptıklarının sonuçlarıyla sert bir şekilde karşılaşabileceklerine işaret ediyor…

Merkür’ün de gerilemekte olduğunu düşündüğümüz zaman ve Ay ile karşıt açıda olduğunu da yoruma kattığımızda özellikle bu tutulmada ortaya çıkan durumları zihinsel bazda yönetmeyi başarma konusunda güçlük yaşayabileceğimizi, duygu ve mantık arasında kalabileceğimizi, zihinsel olarak içe dönme enerjisinin de hayli aktif olabileceğini düşündürüyor…

Tutulmayla ilgili yazabileceğimiz daha çok şey olmasına rağmen çok ana hatlarıyla genel etkilere değinmeye çalıştım. Unutmayalım ki farkındalıkla birçok durumu aşabilmek mümkün. Umarım bu tutulma da hepimizin hayatına en olumlu etkileri getirir ve ruhsal arınma ve aydınlanmamıza da en güzel desteği sağlar…

Hepimiz için sağlık ve sevgiyle dolu bir hafta olsun… Mutlu günler…