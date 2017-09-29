‘10 YIL ÜNİVERSİTE İZNİ VERİLMESİN’ YASA ÖNERİSİ!

Meltem SONAY

Cumhuriyet Meclisi’nin Bağımsız Milletvekilleri’nden Hasan Taçoy, ‘Yeni üniversite kurma girişimlerinin 10 yıl süreyle askıya alınmasına’ ilişkin Yasa Önerisi hazırladı, Cumhuriyet Meclisi’ne sundu.

Taçoy, halkın bu konudaki hassasiyeti ve mevcut üniversitelerin ekonomiye katkısını göz önünde bulundurularak yeni üniversite kurma girişimlerinin askıya alınmasıyla ilgili yasa değişiklik önerisinin hazırlandığını duyurdu.

Yasa Önerisi’ne ilişkin YENİDÜZEN’e açıklama yapan Taçoy, Öneri’nin 8-9 milletvekilinin imzası ile Meclis’e sunulduğunu, tüm partilerin de Yasa Önerisi ile ilgili bilgilendirildiğini ifade etti.

8-9 imza var…

Yasa Önerisi’ne ilişkin YENİDÜZEN’e açıklama yapan Taçoy, Öneri’nin 8-9 milletvekilinin imzası ile Meclis’e sunulduğunu, tüm partilerin de Yasa Önerisi ile ilgili bilgilendirildiğini ifade etti.

Taçoy, Meclis’in ortak bir irade göstereceği beklentisini de belirttiği Yasa Önerisi ile ilgili bu süreçte, tüm kesimlerin desteği ile yeni tartışmaların gündeme gelmemesi adına yeni üniversite kurma girişimlerinin askıya alınmasının da büyük önem arz ettiğinin altını çizdi.

Taçoy, Yasa Önerisi ile ilgili Meclis’in ortak bir irade göstereceği beklentisini dile getirirken, bu süreçte, tüm kesimlerin desteği ile yeni tartışmaların gündeme gelmemesi adına yeni üniversite kurma girişimlerinin askıya alınmasının da büyük önem arz ettiğinin altını çizdi.

Meclis’e sunuldu…

Hasan Taçoy sosyal medya hesabından duyurduğu Yasa Önerisi’ne ilişkin şu açıklamayı da paylaştı:

“Ülkemizin geleceğinde büyük önem taşıyan üniversitelerimizin, gelişimine destek sağlamak amacıyla, Yüksek Öğrenim Yasasında değişiklik yapılmasına yönelik öneri Meclisimize sunulmuştur. Meclisimizin, ortak bir irade göstereceği beklentisini taşıdığımız bu süreçte, tüm kesimlerin desteği ile yeni tartışmaların gündeme gelmemesi adına yeni üniversite kurma girişimlerinin askıya alınması büyük önem arz etmektedir”.

Yasa Önerisi, 10 yıl süreyle yeni üniversite açma izni verilmemesini düzenliyor… Yükseköğretim kurumlarının hisselerinin ve/ veya ‘Açma Ön İzinleri’nin hissedarlar dışında, satılması veya devredilmesinde de üniversitenin faaliyete geçmesinden EN AZ 10 yıl sonraya ‘Bakanlar Kurulu onayı’ şartı getiriyor…

Sayıdaki hızlı artış, kaliteyi sorgulatıyor…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin genel gerekçesinde, üniversitelerin sayısının son zamanlarda hızlı bir şekilde artmasının, hem kamuoyu, hem de rekabette olduğumuz diğer ülkelerde, ülkemizdeki eğitim kalitesini sorgulatır hale getirdiği ifade edildi.

Bunu etkisiyle ülkedeki yükseköğretim kurumlarına ilginin azalabileceği ve ciddi ekonomik kayıpların da yaşanabileceği endişesi paylaşılırken, üniversite açılması süreçlerine getirilecek belirli bir süre kısıtlamanın, olumlu sonuçlar yaratacağı görüşü de kaydedildi.

Yasa Önerisi ne diyor?

Satma veya hisse devretme de, ‘ÖN İZİN’ devretme de 10 yıl sonra!

Yasa Önerisi, Yükseköğretim kurumlarının hisselerinin, mevcut hissedarlar dışında devredilmesi ve/veya satılmasının, faaliyete geçtikten en az 10 yıl sonra Bakanlar Kurulu kararı ile olabilmesine ilişkin düzenlemeler içeriyor.

Ayrıca Yasa Önerisi, ‘AÇMA ÖN İZİN’lerinin de hisselerinin, mevcut hissedarlar dışında devredilmesi yüksek öğretim kurumunun faaliyete geçmesinden itibaren en az 10 yıl geçtikten sonra Bakanlar Kurulu kararı ile olabileceğine ilişkin hükümler içeriyor.

Yasa Önerisi’ndeki ‘geçiçi’ madde ile, bu yasa yürürlüğe girmeden önce alınan veya başvuru yapılan AÇMA ÖN İZİNLERİ de bu değişiklik yasası kapsamına alınıyor.

Yasa Önerisi’ndeki ‘geçiçi’ madde ile, bu yasa yürürlüğe girmeden önce alınan veya başvuru yapılan AÇMA ÖN İZİNLERİ de bu değişiklik yasası kapsamına alınıyor.

10 yıl İZİN, ÖN İZİN YOK!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin Geçici 2. Maddesi ise, bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 YIL SÜRE İLE KKTC dışındaki bir yükseköğretim kurumu ile Eğitim Bakanlığı’nın yeni bir üniversite açılaması için anlaşma yapamayacağını, “AÇMA ÖN İZNİ”, ve/veya ‘Yüksek Öğretim Kurumu Açma İzni’ verilemeyeceğini düzenliyor.

Yasa Önerisi’ne göre, ülkede yükseköğretim kurumu açmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere de 10 YIL SÜRE İLE İZİN VERİLEMEYECEK.

Ön Denetleme Kurulu’nun Pazartesi toplantıya çağrıldı

Öte yandan, Eski TC'li bakan Egemen Bağış'ın da heyetlerinde yer aldığı Uluslararası Aydın Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu yeni üniversite başvurularını görüşecek olan Ön Denetleme Kurulu’nun Pazartesi toplantıya çağrıldığı da öğrenildi.

Yükseköğrenimde yeni üniversite başvurularını görüşmek üzere geçtiğimiz hafta Cuma günü toplanması beklenen Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ön Değerlendirme Kurul toplantısı iptal edilmişti.

Eski TC'li bakan Egemen Bağış'ın heyetlerinde yer aldığı Uluslararası Aydın Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu 3 üniversitenin ‘ön izin’ başvurusunu görüşüleceği ileri sürülen toplantının, Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın rahatsızlığı nedeniyle yapılmayarak, ileri bir tarihe alındığı öğrenilmişti.

Üniversite başvuruları için 29 Ağustos’ta yapılması beklenen ilk toplantı da iptal edilmiş, 22 Eylül’e ertelenmişti.