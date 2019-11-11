1 Milyon Sterlin'lik itiraf

Girne’de 2016 yılında meydana gelen ve 16 aydır polis tarafından gizlice yürütülen ‘sahte evrak’ soruşturmasında 7 kişi mahkemeye çıkarıldı, tutuklandı

- 16 AYDIR POLİS İZ PEŞİNDE… Girne’de 2018 yılında Hüseyin Cahit’in ailesinin yaptığı şikâyet üzerine harekete geçen polis ‘sahte evrak’ meselesi ile ilgili 16 aydır birçok kişiyi sorguladı, üçü iş dünyasında tanınmış bir aileden olmak üzere 7 kişi tutuklandı

-Mahkeme V.A., M.A., M.A., R.U., A.B., M.O., ve K.Y.,’nin 1 gün tutuklu kalmasını emretti



- Zanlıların avukatları tutukluluk gerektiren bir soruşturma olmadığını öne sürerken, Başsavcılık davanın ağır cezalık olduğunu söyledi.

POLİS MAHKEMEDE NELER SÖYLEDİ / POLİSİN AĞZINDAN OLAYIN DETAYI:

- "Girne'de Hüseyin Cahit'e ait 18 ayrı taşınmaz malın devri için, sahte vekalet belgesi düzenlendi"

- "A.B, Hüseyin Cahit'in imzasını taklit ederek Cahit'e ait mallarının devri için sahte vekalet belgesi hazırladı ve bu sahte belgeyi Girne Kaza Mahkemesi'nde tedavüle sürdü"

- "A.B'nin Hüseyin Cahit'e ait 18 ayrı taşınmaz malın sahte vekaletle iş insanı V.A'ya devredilmesini sağlamak amacıyla bunu yaptığı tespit edildi, mallar sahte belge ile devredilmiş oldu"

- "İş insanı V.A, sahte belge hazırlamak için A.B'ye 1 milyon sterlin teklif etti, A.B de bu parayı aldığını itiraf etti"

- "Soruşturma neticesinde İş insanı V.A, evrak sahteleyen A.B ve olaya karışan 5 kişi daha tutuklandı"

Devrim DEMİR

Girne yeni bir “sahte evrak davası” ile sarsıldı. Hüseyin Cahit (Lido) adına “sahte satış sözleşmesi” yapıldığı şikâyetiyle 16 aydır sürdürülen soruşturmada 7 kişi hakkında tutukluluk kararı verildi.

Duruşmaya 1 milyon sterlinlik itiraf damgasını vurdu.

Polis, A.B adlı zanlıya, Hüseyin Cahit’in vekili olarak sahte sözleşme hazırlaması karşılığında iş insanı zanlı V.A. tarafından 1 Milyon Sterlin teklif edildiğini açıkladı.

Mahkemede, zanlı A.B.’nin V.A.’dan 1 Milyon sterlini aldığı ve Hüseyin Cahit’in imzasını taklit ederek sahte sözleşme hazırladığı konuşuldu.





Polis, A.B'nin Polis Müdürlüğü’ne çağrıldığını, zanlının verdiği ifadesinde Hüseyin Cahit’in vekili olarak sahte sözleşme hazırlaması için iş insanı zanlı V.A., tarafından kendisine 1 Milyon Sterlin teklif edildiğini itiraf ettiğini söyledi.

Polis Döşenci, zanlı A.B.’nin V.A.’dan 1 Milyon Sterlin’i aldığını ve Hüseyin Cahit’in imzasını taklit ederek sahte sözleşme hazırladığı yönünde polise beyanda bulunduğunu ifade etti.

Polis, hazırlanan sahte evrakın Girne Kaza Mahkemesi'nde tedavüle sürüldüğünü kaydetti.

Polis, sahte evrakın tedavüle sürülmesinin yaptığı tespit edilmesi üzerine Cahit’in ailesinin 3 Temmuz 2018 tarihinde Girne Polis Müdürlüğü’ne giderek şikâyette bulunduğunu ifade etti.

Polis, yürüttüğü soruşturma neticesinde vefat eden Hüseyin Cahit'in (Lido) 18 ayrı koçanlı mallını, O.A., V.A., ve M.A.’nın aldığını tespit ettiklerini söyledi.

Polis bu devrin, zanlı A.B.’nin düzenlediği sahte sözleşmesi ile olduğunu anlattı.

Duruşma

Zanlı A.B.’nin itirafı doğrultusunda aleyhlerinde soruşturma başlatılan 6 kişi dün yargı huzurundaydı.

Polis, olayın 2 görgü tanığı olduğunu tespit ettiklerini belirterek V.A., M.A., M.A., R.U., A.B., M.O., ve K.Y.,’nin 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, polisin şahadetinde tanıkların temin edileceğini alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 1’er gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

Soruşturma 16 aydır devam ediyordu

Sahte sözleşmeyi ofisinde hazırladığı ortaya çıkan avukat R.U.’nun bir buçuk yıl önce iki bilgisayarına el konulurken, sözleşmenin R.U.’nun bilgisayarında hazırlandığı tespit edildi.

Polis, iş insanı V.A'nın 2016’da Hüseyin Cahit adına Girne’de bir kısım malı 7 Milyon 50 bin Sterlin'e satın aldığının tespit edildiğini söyledi.

V.A'nın, 4 Milyon Sterlin’i Hüseyin Cahit’e peşin olarak verdiği, geriye kalan meblağlar için ise 2017 ve 2018 yılına yazılmış 1 Milyon 525 bin Sterlin’lik çekler yazıldığı mahkemede polis tarafından dile getirildi.

Zanlı konumunda olan ve şuan yurt dışında bulunan O.A., Hüseyin Cahit’in 2017 yılında vefat etmesinin ardından, 31 Ekim 2017 tarihinde ara emri dosyalayarak 18 ayrı koçanlı malların kendilerine devredilmediğini öne sürerek çeklerin durdurulmasını talep etti.

Ailenin şikâyeti üzerine geçtiğimiz hafta soruşturmasını derinleştiren polis, zanlı A.B.’yi ifade almak üzere polise çağırdı. Zanlının ifadesi doğrultusunda V.A., M.A., M.A., R.U., A.B., M.O., ve K.Y., aleyhinde polis soruşturma başlattı.

Mahkemenin tutukluluk emri vermemesi üzerine, zanlılar dün tutuksuz olarak Girne Kaza Mahkemesi’ne sevk edildi.

A.B., sahte sözleşme yaptığını itiraf etti

Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Yalgı Döşenci, zanlıların ‘Resmi evrak sahteleme’, ‘Resmi evrakı tedavüle sürme’ ve ‘Sahtekârlıkla mal temini’ suçlarından aleyhlerinde soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Tasdik memuru olmadan sahte vekâlet hazırladılar

Döşenci, 2017 yılında zanlı R.U.’nun sahte bir sözleşme hazırlayarak zanlılar A.B., ve V.A.’ya teslim ettiğini şahit olarak ise şuan yurt dışında olan O.A., ve M.A.’nın imza verdiğini tespit ettiklerini ifade etti.

Sahte vekâlet imza edilirken tasdik memuru huzurunda yapılmadığını belirten Döşenci, 16 Haziran 2017 tarihinde zanlı M.O.’nun da aralarında olduğu satış yapabileceğine dair sahte vekâlet hazırlandığını belirtti.

Uzmanlık raporu Mayıs ayında geldi

Zanlı R.U.’nun bilgisayarında hazırlandığı tespit edilen sahte sözleşmenin Türkiye’ye gönderildiğini ve uzmanlar tarafından incelendiğini kaydeden polis memuru, sözleşmede Hüseyin Cahit’in imzasının sahte olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Döşenci, uzmanlık raporunun 21 Mayıs tarihinde geldiğini kaydetti.

Soruşturmanın seyrinin ortaya çıkan 2 tanık ile değiştiğini ifade eden polis, zanlılardan birinin şuan yurt dışında olduğunu belirtti.

Döşenci, soruşturmanın selameti açısından zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Savcılık ağır cezalık suç dedi

Başsavcılık adına mahkemede hazır bulunan Emine Taşkın, tahkikat memurunun her bir zanlı için hangi suçtan itham edildiğine yönelik izahatta bulunduğunu belirtti.

Zanlı A.B.’nin şahadeti doğrultusunda polisin yola çıktığını ve sabah saatlerinde 2 kişini daha tespit ettiğini kaydeden Taşkın, suçun Ağır Cezalık bir dava olduğunu kamu menfaati açısından 7 zanlının 3 gün poliste tutuklu kalması gerektiğini ifade etti.

Avukatlar itiraz etti

Zanlı V.A., ve M.A.’nın avukatı Tahir Seroydaş, M.A.’nın avukatı Yusuf Tekinay, R.U.’nun avukatı Serhan Çınar, A.B.’nin avukatı Ünver Bedevi, M.O.’nun avukatı Mustafa Şener mahkemede hazır bulundu. Zanlı K.Y., ise avukatsız olarak mahkemede hazır bulundu.

Zanlı avukatları polisin talep ettiği süreye itiraz ederken, tutukluluk gerektiren bir soruşturma olmadığını öne sürdü.

Yargıç Meltem Dündar, kişi haklarını da göz önünde bulundurarak zanlıların birer gün süreyle tutuklu kalmalarına karar verdi.

Tüm zanlıların bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmaları bekleniyor.