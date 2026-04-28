“Zabıta ve polis dikerek okulları güvenli hale getiremezsiniz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Meclis Genel Kurulu’nda “Incel Akımı, Dijital Faşizm ve Eğitim Sistemimizdeki Açıklar” konulu güncel konuşma gerçekleştirdi.

CTP Milletvekili Derya, pornografik görüntüler, hakaretler, ırkçı ve ayrımcı birçok paylaşımın X platformunda inanılmaz derece arttığını gösteren araştırmalar olduğuna dikkat çekerek, “Bu şekilde üretilen içeriklerin sayısı çok yükseldi” dedi.

Faşizmin çevrim içi hale gelmesiyle beraber özellikle ekonomik kriz dolayısıyla artık sınıf atlama durumu kalmayan kişilerin örgütlenmeye başladığı incel platformlarının oluştuğuna vurgu yapan Derya, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Incel de Türkçe olarak gönülsüz bekar diyebileceğimiz bir terminoloji. Bu insanların ülkeleri farklı olsa bile paralellik gösterdikleri ortak noktalar var. Oyun platformlarında dahi bir araya gelebiliyorlar. Kadınlar tarafından reddedildikleri ve feminizmi kadınlara sağladıkları haklardan dolayı erkeği ‘evin direği’ kavramını kaldıran bir şey olarak gördükleri için öfkeli bir erkek grubu olarak örgütlenebiliyorlar.”

Derya, ıncel akımının, kadınların çiftliklere kapatılması ve damızlık olarak kullanılması gerektiğini söyleyen, itaat etmez ve geleneksel kadınlık rollerini yerlerine getirmezlerse öldürülmesi gerektiğini ifade edecek kadar ileri ve vicdandan yoksun bir kara dalga olduğunu belirterek, “Türkiye’de yaşanan bazı cinayetlerin incellerle bağlantılı olduğu Türkiye’nin alternatif medyasında da tartışılıyor” ifadelerini kullandı.

Sosyal devletin elini çocuklardan ve gençlerden çektiğinde nefretin kurumsallaştığı bir süreç yaşandığını ifade eden Derya, “Erişilebilir eğitim hakkının dahi konulamadığı bir yerde bunlarla ilgili önlem almak da çok kolay değil” diye konuştu.

Derya, “Zabıta ve polis dikerek veya duvarları yükselterek okulları güvenli hale getiremezsiniz. Polisin ve ailelerin bilgilendirilmesi gerekiyor. Eğitimde sosyal hizmet uzmanlarının görev yapacağı yeni bir anlayış kurumsallaştırılmalıdır” diye konuştu.