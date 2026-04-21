“Yuvalama sezonu öncesinde Kantara sahilinde önlem alın”

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği, yuvalama sezonu mayıs ortasında başlayacak kaplumbağaların uzak mesafelerden adaya yüzdüğünü belirterek özellikle Kantara sahilinde önlem alınması için yetkililere çağrı yaptı.

2020’den bu yana İskele sahillerinde en az 45 yetişkin caretta carettanın hayatını kaybettiğini belirten Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği (SPOT Marine Life), ölümlerin başıboş köpek saldırıları, ışık, gürültü kirliliği ve habitat tahribatıyla ilgili olduğunu savundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Tatlısu Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin en önemli sahili Kaplıca’da hiçbir iyileşme görülmediği, kaplumbağaların şezlonglar, plaj partileri ve kirlilik nedeniyle geleneksel yuvalama alanlarının dışına çıkarak ufacık Kantara sahiline yöneldiği belirtildi.

Kantara sahilinin yasa dışı mendirekler ve beton temellerle tahrip edildiği, Çevre Koruma Dairesi’nin verdiği sembolik cezaların çevre suçlarını önlemede yetersiz kaldığı, İskele Belediyesi’nin de sahiller için “eylemsiz” kaldığı savunuldu.

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği, mayıs ortasında başlayacak yuvalama sezonu için Kantara sahilinde yasanın uygulanması, sokak hayvanlarının kontrol altına alınması, yaban hayatın insanlarla bir arada olabileceği sahiller yaratılması için İskele Belediyesi’ne harekete geçme ve iş birliği çağrısı yaptı.