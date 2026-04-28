Yüksek Savcılar Kurulu’ndan münhal ilanı

Yüksek Savcılar Kurulu, beş savcı veya savcı yardımcısı için münhale çıktığını duyurdu.

Yüksek Savcılar Kurulu’ndan yapılan açıklamada, değiştirilmiş şekliyle 72/91 sayılı Hukuk Dairesi Yasası’nın 20, 21 ve 22 (A) maddelerinde öngörülen niteliklere haiz kişilerden dilekçe kabul edildiği bildirildi.

İlgi duyanların özgeçmişleri, hizmet yılları ve öğrenim durumlarını gösteren belgelerle birlikte yazılı başvurularını 11 Mayıs tarihine kadar ve şahsen, mesai saatleri içerisinde Yüksek Savcılar Kurulu Başkanlığı’na ulaştırmaları gerektiği kaydedildi.