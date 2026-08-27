Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve İlçe Seçim Kurullarının oluşumu açıklandı.

YSK’dan yapılan açıklamaya göre, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ başkanlığındaki Yüksek Seçim Kurulu’nda, Yüksek Mahkeme Yargıçları; Gülden Çiftçioğlu, Tanju Öncül, Beril Çağdal ve Peri Hakkı asli üye, Bahar Duatepe ve Fatma Ş. Bedevi yedek üye olarak yer aldı.

Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu

Kaza Mahkemesi Başkanı Düriye Elkıran başkanlığındaki Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’nda, Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçları Şerife Katip ve Cenkay İnan asli üye, Kaza Mahkemesi Yargıcı Şevket Gazi ise yedek üye oldu.

Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu

Kaza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun başkanlığındaki Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu’nda, Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Rauf Kürşad ve Kaza Mahkemesi Yargıcı Aysu Ç. Alakan asli üye, Kaza Mahkemesi Yargıcı İzzet Erkanlılar yedek üye olarak yer aldı.

Girne İlçe Seçim Kurulu

Kaza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi Hacı başkanlığındaki Girne İlçe Seçim Kurulu’nda, Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Hale Dağlı ve Kaza Mahkemesi Yargıcı Murat Soytaç asli üye, Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla ise yedek üye oldu.

Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu

Kaza Mahkemesi Başkanı Banu Soyer başkanlığındaki Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu’nda, Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Mesut Mesutoğlu ve Kaza Mahkemesi Yargıcı Nuray Necdet asli üye, Kaza Mahkemesi Yargıcı Özge Uğraşın ise yedek üye olarak yer aldı.

İskele İlçe Seçim Kurulu

Kaza Mahkemesi Başkanı Musa Avcıoğlu başkanlığındaki İskele İlçe Seçim Kurulu’nda, Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Seran Bensen ve Kaza Mahkemesi Yargıcı Cemal Gündüz asli üye, Kaza Mahkemesi Yargıcı Semra K. Güven ise yedek üye oldu.

Lefke İlçe Seçim Kurulu

Kaza Mahkemesi Başkanı Pınar Beyoğlu başkanlığındaki Lefke İlçe Seçim Kurulu’nda, Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Umut İnan ve Kaza Mahkemesi Yargıcı Dilem Akçaba asli üye, Kaza Mahkemesi Yargıcı Nil Elodie Çeliker ise yedek üye olarak yer aldı.