Çin Halk Cumhuriyeti, KŞK’ya 6 bin euro bağışladı

Çin Halk Cumhuriyeti, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) 6 bin euro bağışladı.

KŞK’dan yapılan yazılı açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti’ne, mali katkısından dolayı teşekkür edildi.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin, 2019’dan bugüne KŞK’ya sağladığı mali yardımın toplamının yaptığı son bağış ile 26 bin euroya ulaştığı ifade edilen açıklamada, bu finansal desteğin, Komite’nin 2026 yılında kayıp şahısların kalıntılarının tespit edilmesi ve ailelerine iade edilmesi amacına katkıda bulunduğu, uzun yıllardır aileleri etkileyen belirsizliğin sona erdirilmesini hedeflediği belirtildi.

KŞK’nın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun iki kararında yer alan bir mekanizma kurulması çağrısının ardından, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları arasında varılan bir anlaşmayla, Nisan 1981’de Birleşmiş Milletler himayesinde kurulduğu ifade edilen açıklamada, Kıbrıs’taki kayıp şahısların gömülü oldukları yerden çıkarılması, kimliklendirilmesi ve ailelerine iadesine ilişkin KŞK Projesinin 2006 yılında aktif olarak işlev kazandığı ve Avrupa Birliği’nin projenin ana mali destekçisi olmaya devam ettiği kaydedildi.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayıplardan, şu ana kadar toplam 1081 kişinin kimliklendirildiği ve usulüne uygun bir cenaze töreni düzenlenerek, ailelerine teslim edildiği belirtilen açıklamada, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin, iki toplumlu yürütülen bu projeyi sürdürebilmek için bağışçı desteklerine ihtiyaç duyduğu vurgulandı.