Çalışanlar yine risk altında!

Recep DAL

EKTAM’ın Pepsi fabrikasında zehirlenme skandalının üzerinden 10 gün bile geçmeden üretim yeniden başlatıldı; çalışanlar, gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri alınmadan yeniden riskli koşullarda işbaşı yaptı.

Hatırlanacağı üzere EKTAM KIBRIS Limited’in Köprülü’de bulunan ve işletmeciliğini SAREX TRADİNG Limited’in yürüttüğü Pepsi üretim tesisinde 18 Ağustos’ta zehirlenme olayı meydana gelmişti. İşinde yetkin olmayan bir kişi tarafından fazla miktarda kimyasal kullanılması sonucu 3 işçi zehirlenmiş, çok sayıda çalışan ise öksürük, nefes darlığı ve kaşıntı gibi sağlık sorunları yaşamıştı.

İhmallerin peş peşe yaşandığı skandal olaydan sonra ise tesisteki üretim 19 Ağustos’ta durdurulmuştu. Ancak zehirlenmenin üzerinden henüz 10 gün bile geçmeden üretim yeniden başlatıldı.

YENİDÜZEN’in çalışanlardan edindiği bilgilere göre işçiler, yeterli sağlık kontrolünden geçirilmeden bugün işbaşı yaptırıldı. Kullanılan kimyasalın tamamen temizlendiğini ve tesisin yeniden çalışmaya uygun olduğunu gösteren herhangi bir belge de çalışanlara sunulmadı.

Olayın ardından Çalışma Dairesi ve Sağlık Bakanlığı ekipleri fabrikaya gitmişti. Ancak çalışanların aktardığına göre ekipler, ilk incelemelerin ardından tesise bir daha uğramadı. Üç kişinin zehirlendiği bir işyerinde denetimlerin devam etmemesi ve gerekli güvenlik koşulları sağlanmadan üretimin yeniden başlatılması tepki çekti.

Çalışanlar, can güvenliklerinin hiçe sayıldığını belirterek yetkililere sert tepki gösterdi; “Birimiz ölünce mi bize sahip çıkacaklar?” diye sordu.

Üretimin yeniden başlatılmasıyla birlikte çalışanlar yeniden aynı riskle karşı karşıya bırakılırken, yetkililerin ise yeni bir zehirlenme ya da daha ağır bir iş kazası yaşanmadan harekete geçmemesi eleştiriliyor.