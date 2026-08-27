Gazimağusa Belediyesi, ileri yaş grubu bireylere yönelik hizmet alanlarını genişletiyor

Gazimağusa Belediyesi, İkinci Bahar Yaşam Kulübü aracılığıyla ileri yaş grubundaki bireylerin sosyal yaşamlarını desteklemek ve ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik hizmet alanlarını geliştiriyor.

Gazimağusa Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, yara bakımı gerektiren üyelere yönelik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi alanında muayene ve tedavi konusunda başlatılan konsültasyon hizmeti devam ediyor.

Söz konusu uygulamanın haftada bir kez ve 30 Kasım tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

Uygulamayla, üyelerin ihtiyaç duydukları uzman değerlendirmesine erişimlerinin kolaylaştırılması ve muayeneyle tedavi süreçlerinin profesyonel görüş doğrultusunda desteklenmesi amaçlanıyor.