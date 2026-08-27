“Her bölgenin kendi kimliğine uygun projeleri olacak”

CTP LAÇ Belediye Başkan Adayı Turan Rahvancıoğlu, Mare Monte’nin yeniden bölgeye kazandırılmasına yönelik proje çıkışının ardından bu kez Tınaztepe Doğa Parkı projesini gündeme taşıdı. Özellikle Lapta’ya yeni bir soluk ve farklı bir kimlik kazandırması beklenen proje, bölgede uzun zamandır böylesi kapsamlı ve vizyoner projelerin konuşulmadığını belirten yurttaşlar arasında heyecan yarattı.

Lapta–Alsancak–Çamlıbel bölgesinin doğal, sosyal ve turistik değerlerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunan Rahvancıoğlu, Mare Monte konusunda ortaya koyduğu vizyonun ardından Tınaztepe Doğa Parkı projesiyle yeni bir başlık açtı.

Rahvancıoğlu’nun Tınaztepe için ortaya koyduğu düşüncenin merkezinde; bölgenin doğal dokusunun korunması, ailelerin ve çocukların doğayla buluşabileceği alanların oluşturulması, yürüyüş ve dinlenme alanları ile Lapta’ya yeni bir sosyal yaşam noktası kazandırılması bulunuyor.

Lapta’ya yeni bir hava

Tınaztepe Doğa Parkı projesinin yalnızca yeni bir rekreasyon alanı oluşturmakla kalmayacağı, Lapta’nın genel görünümüne, sosyal yaşamına ve turistik cazibesine de farklı bir hava katacağı değerlendiriliyor.

Uzun yıllardır Lapta’da bu ölçekte, kentin doğal değerlerini öne çıkaran ve aynı zamanda halkın günlük yaşamına doğrudan dokunacak proje fikirlerinin yeterince gündeme gelmediği yönündeki eleştiriler dikkate alındığında, Tınaztepe çıkışının bölgede oluşturduğu heyecan daha da dikkat çekici hale geliyor.

Özellikle Lapta’da yaşayan yurttaşlar açısından, mevcut doğal alanların korunarak yeni yaşam alanlarına dönüştürülmesi fikrinin, kentin yeniden hareketlenmesi ve bölgeye yeni bir dinamizm kazandırılması açısından önemli bir adım olabileceği ifade ediliyor.

Mare Monte’den Tınaztepe’ye

Mare Monte’nin yalnızca bir plaj veya işletme olarak değil, bölgenin bütününe hizmet edecek sürdürülebilir bir yaşam ve turizm alanı olarak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gündeme taşıyan Rahvancıoğlu’nun, kısa süre içerisinde Tınaztepe Doğa Parkı fikrini de kamuoyuyla paylaşması dikkat çekti.

Peş peşe gündeme gelen bu proje başlıkları, özellikle uzun zamandır yeni ve iddialı proje fikirlerinin beklendiği Lapta’da “yeniden bir şeyler olacak” hissini güçlendirdi.

Rahvancıoğlu, LAÇ’ın sahip olduğu değerlerin yıllardır konuşulduğunu ancak artık “hangi bölgede ne yapılacağının somut şekilde ortaya konulması gereken bir döneme girildiğini” vurguluyor.

“Her bölgenin kendi kimliğine uygun projeleri olacak”

Rahvancıoğlu’nun yaklaşımında, büyük ve tek merkezli projeler yerine Lapta’dan Alsancak’a, Çamlıbel’den batı köylerine kadar her bölgenin kendi karakterine ve ihtiyacına uygun projelerin geliştirilmesi öne çıkıyor.

Tınaztepe Doğa Parkı’nın da bu anlayışın önemli parçalarından biri olması hedefleniyor.

Doğal alanların korunarak halkın kullanımına açılması, bölgedeki yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve LAÇ’ın yalnızca yaz aylarında değil yılın tamamında yaşayan ve ziyaret edilen bir bölge haline getirilmesi, projenin temel hedefleri arasında gösteriliyor.

“Lapta’da heyecan yarattı”

Mare Monte’nin ardından Tınaztepe Doğa Parkı çıkışının gelmesi, Rahvancıoğlu’nun seçim sürecinde proje ve uygulama odaklı bir kampanya izleyeceğinin de işareti olarak değerlendiriliyor.

Özellikle Lapta açısından bakıldığında, uzun süredir kentin çehresini değiştirecek, sosyal yaşamını canlandıracak ve doğal zenginliklerini öne çıkaracak projelerin eksikliğinin hissedildiği bir dönemde gündeme gelen Tınaztepe Doğa Parkı, bölgeye yeniden heyecan getiren proje başlıklarından biri oldu.

Rahvancıoğlu ise önümüzdeki süreçte LAÇ’ın farklı bölgelerine ilişkin hazırlanan yeni proje başlıklarının da kamuoyuyla paylaşılacağını belirterek şu mesajı veriyor:

“Lapta’nın da, LAÇ’ın tamamının da çok büyük bir potansiyeli var. Uzun zamandır konuşulmayan, hayal edilmeyen projeleri yeniden gündeme getirmek istiyoruz. Tınaztepe, Lapta’ya yeni bir hava katacak; Mare Monte ise bölgemizin en önemli değerlerinden birini yeniden ayağa kaldıracak. Bizim hedefimiz, insanların yaşadığı yere yeniden heyecanla bakmasını sağlamak. LAÇ’ın her köşesini birlikte değiştireceğiz.”