Girne’de yaşayan 51 yaşındaki Salih Uğur yaşamını yitirdi

Girne’de dün akşam yol kenarında yürüdüğü sırada aniden rahatsızlanan 51 yaşındaki Salih Uğur yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Uğur’un cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede darp veya cebir izine rastlanmazken, ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği kaydedildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.