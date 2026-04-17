Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Haber Kıbrıs’ta Ali Baturay’ın konuğu oldu. Programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kişi, özellikle yolsuzluk ve usulsüzlüklerin görünenin ötesinde olduğunu belirterek CTP iktidarında denetim mekanizmalarının güçlendirileceğini ve daha etkin bir soruşturma yapısıyla şeffaflığın sağlanacağını “Yolsuzlukla mücadelede güçlü ve etkin bir yapı kuracağız” ifadeleriyle vurguladı.

“Toplum değişim istiyor, erken seçim kaçınılmazdır”

Mehmet Kale Kişi, programda önümüzde yerel ve genel olmak üzere iki seçim bulunduğuna işaret etti ve CTP’nin her iki seçim için de hazır olduğunu vurguladı. Toplumda güçlü bir değişim isteği olduğunu belirten Kişi, “Toplumun genel duygu yapısı değişimden yana. Ara seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi bunun en açık göstergesidir. Mevcut yapıdan ciddi bir rahatsızlık vardır ve bu yapı istikrarlı bir şekilde değişmek istenmektedir” dedi. Ayrıca, yerel ve genel seçim takvimlerinin birleştirilmesinin teknik olarak mümkün olmadığını da dile getiren Kişi, “Haziran ayında seçime gidilmelidir” dedi.

“Seçim ertelendikçe toplumsal tepki büyüyor”

UBP’nin seçimleri ertelediğini ve bunun toplumda biriken tepkiyi artırdığını ifade eden Kişi, Meclis önünde gerçekleşen eylemleri hatırlattı. Yaşananların yalnızca hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulmasıyla açıklanamayacağını vurgulayan Kişi, “Konu çok daha derindir. Toplum tepkisini gösterecek yer arıyor” dedi. Hükümetin görevde kaldığı sürece tahribatın büyüdüğüne de dikkat çeken Kişi, bu nedenle erken seçim taleplerini ısrarla yinelediklerini belirterek mevcut yapının değişmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

“CTP, somut ve uygulanabilir bir iktidar programı hazırlıyor”

Kişi, CTP’nin ülkenin sorunlarına çözüm üretmek için kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü belirterek planlı, veriye ve bilime dayalı bir program hazırlığı içinde olduklarını söyledi. Parti olarak düzenledikleri çalıştaylara dikkat çeken Kişi, “CTP geldiğinde ne yapacak sorusunun yanıtı için ciddi bir mesai harcadık” dedi. Genel geçer bir seçim manifestosundan öte, doğrudan uygulanabilir bir hükümet programı hazırladıklarını vurgulayan Kişi, “CTP halkın beklentilerine yanıt veren bir hükümet kuracak” dedi.

“CTP’nin ne yapacağı herkes için açık ve tatmin edici olacak”

12 başlıkta yürütülen çalıştayların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Kişi, bu süreçte bürokratlar, akademisyenler ve ilgili tüm paydaşların katkı koyduğunu ifade etti. Son olarak ekonomi ve maliye başlığında yapılacak çalıştayın ardından tüm raporların detaylı şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti. Kişi, halkın en çok “CTP geldiğinde ne yapacak?” sorusunu sorduğunu dile getirerek “Yapacağımız lansmanla birlikte CTP’nin ne yapacağı herkes için açık ve tatmin edici olacak” dedi.

“Yolsuzlukla mücadelede güçlü ve etkin bir yapı kuracağız”

Kişi, gündeme gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına da değinerek ortaya çıkanların buzdağının yalnızca görünen kısmı olduğunu söyledi. Devletin denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kişi, daha etkin bir soruşturma yapısının kurulacağını ifade etti. “Yolsuzlukla mücadelede güçlü ve etkin bir yapı kuracağız” diyen Kişi, Başbakanlık Denetleme Kurulu başta olmak üzere mevcut kurumların daha etkin hale getirileceğini belirtti ve aynı zamanda bilgi ve belgelerin güvenli şekilde toplanabileceği yeni sistemlerin oluşturulacağını söyledi.

“Üstel dünya barışını sağlayacak bir yasa getirse toplum buna hayır der”

Vatandaşın devlete olan güvenini ve umudunu büyük ölçüde yitirdiğini ifade eden Kişi, “Bu umudu ve güveni yeniden tesis edeceğiz. Ülkenin geleceğini hep birlikte yeniden inşa edeceğiz” dedi. Hükümete yönelik eleştirilerini sürdüren Kişi, “Bu hükümet kurulduğu gün gömlek yanlış iliklendi” ifadelerini kullandı. Kişi, gündemdeki Anayasa Referandum’u ve karma oy tartışmalarına değinerek, bu girişimlerin samimi olmadığını söyledi. “Sayın Üstel dünya barışını sağlayacak bir yasa getirse toplum buna hayır der noktaya geldi” diyen Kişi, bu tür adımların yalnızca mevcut hükümetin görev süresini uzatma amacı taşıdığını ifade etti.

“Ülkenin ihtiyacını esas alan ciddi ve zorunlu bir planlama anlayışı derhal hayata geçirilmeli”

Kişi, CTP’nin Teknecik Elektrik Santrali’ne gerçekleştirilen ziyareti hatırlatarak, yaz ayına kadar devre dışı olan iki ünitenin tamir edilemeyeceğini ve bu durumun kış aylarına sarkacağını söyledi. Önümüzdeki yaz döneminde elektrik kesintilerinin kaçınılmaz olduğunu belirten Kişi, “Enerji açığı ortadaydı ve ihtiyaç duyulan yatırımlar yapılmadı” dedi. Elektrik üretiminin önemine işaret eden Kişi, “Ülkenin ihtiyacını esas alan ciddi ve zorunlu bir planlama anlayışı derhal hayata geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.

“Algoritma manipülasyonları gerçeği yok edemez”

Basın kuruluşları, basın emekçileri ve vatandaşların yayınlarına yönelik spam faaliyetleri ile yayınların kesintiye uğratılmasına dönük girişimleri de değerlendiren Kişi, bunun ifade özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına ve demokratik toplum düzenine açık bir müdahale olduğunu söyledi. “Algoritma manipülasyonlarıyla iletileri, haberleri ya da eleştirileri sildirmek gerçeği asla yok edemez” diyen Kişi, tüm iletişim kanalları kapatılsa dahi gerçeğin mutlaka bir şekilde ortaya çıkacağını ve toplum tarafından duyulacağını vurguladı.