Yoldan çıkıp tabelaya çarptı, ağır yaralandı
İskele-Mağusa anayolu üzerinde, saat 00:30 sıralarında meydana gelen kazada 26 yaşındaki Tahsin Tilki ağır yaralandı.
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İskele-Mağusa anayolu üzerinde, saat 00:30 sıralarında, 26 yaşındaki Tahsin Tilki yönetimindeki PE 849 plakalı araç ile Mağusa istikametinden İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Salamis Otel Çemberi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp reklam tabelasına çarptı.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Tahsin Tilki kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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