YKP Avrupa Sol Partisi 8. Kongresi’ne katılıyor

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, YKP’nin gözlemci üyesi olduğu Avrupa Sol Partisi 8. Kongresi’ne katılacak.

YKP’den verilen bilgiye göre, yarın Brüksel’de başlayacak kongreye, Avrupa’dan delegeler, sendikacılar ve toplumsal hareketlerin temsilcileri katılacak. Kongre, 19 Nisan'a kadar devam edecek.

Ana sloganı “Kemer sıkmaya karşı çık, militarizasyonu durdur!” olan kongrede; gelecek üç yılın yol haritasını da içeren eylem, değerlendirme ve politik dokümanlar karara bağlanacak, kongre kararları alınacak, yeni üye, gözlemci ve partner üyeliklerin onanmasına ve yeni başkan ve sekretaryaya karar verilecek.

YKP, BKP ve AKEL’in, Kıbrıs sorunu ile ilgili kongreye sunduğu öneri de onaya sunulacak.