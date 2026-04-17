Yılmazköy ve Hamitköy’de “iş kazası”

Yılmazköy ve Hamitköy’de dün meydana gelen iki ayrı “iş kazasında”, yüksekten düşen iki kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Yılmazköy’de bir inşaat şirketinde çalışan 35 yaşındaki Umutcan Polat, kullanımındaki beton mikserine beton dolumu yapıldığı sırada, mikserin üzerine çıkarak temizlik yapmaya başladı. O esnada dengesini kaybeden Polat, yaklaşık 2,65 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı.

Yaralı şahıs, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde tedavi altına alındı.

6 metre yükseklikten düşen şahıs yaralandı

Hamitköy’de ise, yapımı devam eden bir binanın ikinci katında çalışan 37 yaşındaki Birol Avcı, döşeme malzemesi üzerinde yürüdüğü sırada dengesini kaybedip, yaklaşık 6 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı.

Yaralı şahıs, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Polisin her iki meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.