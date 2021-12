'Yılbaşı' cep yakacak

Yeni yıla sayılı günler kala kutlama planları yapılmaya başlarken, ülkede günden güne artan pahalılığın yerli halkın yeni yıl kutlamalarına da etki etmesi bekleniyor. YENİDÜZEN, alışverişe çıktı, yılbaşı akşamı için fiyat araştırması yaptı, otel ve restoranları aradı.

Derya ULUBATLI

Yeni yıla sayılı günler kala kutlama planları yapılmaya başlarken, ülkede günden güne artan pahalılığın yerli halkın yeni yıl kutlamalarına da etki etmesi bekleniyor.

Bu yıl yine pandemi gölgesinde geçecek yılbaşı planlarına bir de halkın düşen alım gücü eklenince, hem kutlamalar için nerelerin tercih edileceği, hem de kutlama maliyetlerinin ne olacağı merak konusu oldu. Canlı müzik ve eğlence programlarıyla yeni yıla hazırlanan otel ve restoranlar yerli halktan gelen rezervasyonların şu an için çok düşük olduğunu söylerken, turizm acenteleri ise yurtdışı bilet fiyatlarının çok yükseldiğini ve kutlama için yurtdışına gitmek isteyen yerel halkın yok denecek kadar az olduğunu anlatıyor. 4 kişilik bir aile için yeni yılı mütevazı bir ev ortamında geçirmenin ‘faturası’ ise ortalama 1.200 TL…

Dışarıda konaklamalı kutlamanın bedeli 900 ile 4 bin 500 TL arası

Lefkoşa’daki Meril Restoran’ın yetkililerinden alınan bilgiye göre, soğuk ve sıcak mezeler, kebap, alkol, meyve ve tatlıdan oluşan Yılbaşı özel menüsü için kişi başı fiyat 350 TL iken, bu fiyat benzer bir menü için Hürdeniz Restoran’da 400, Arkın Palm Beach Otel Restoranı’nda 450, Merit Ottoman Kebap House’ta ise 500 TL.

Restoran eğlencelerine genellikle yerli canlı müzik ve fasıllar eşlik ederken, özellikle büyük otellerin konaklama dahil Casino programlarında ise fiyatlar değişiyor. Fatih Ürek’in sahne alacağı Acapulco Otel’de 1 gecelik konaklama ve gala fiyatı kişi başı 900 TL ile 1.400 TL arası değişirken, Berdan Mardini’nin programının olacağı Arkın Palm Beach Otelde ise minimum iki gecelik konaklamanın kişi başı fiyatı da 2 bin 250 TL civarında… Yerli sanatçı Havva Özdemirağ ve Adem Erim’in program yapacağı Dome Otel’de ise sadece gala kişi başı 500 TL, gala ve kahvaltı dahil konaklamanın kişi başı fiyatı da 1.100 TL.

Yılbaşı programlarını şimdiden hazırlayan bazı restoran ve oteller bu yıl yerli halktan gelen talebin çok düşük olduğunu, az rezervasyon yapıldığını ve bu kriz döneminde çoğu kişinin dışarıyı tercih etmediğini söylüyor. Yüzdelik üzerinden rakam veren Dome Otel yetkilileri sadece gala için yüzde 4 civarı bir yerli halk talebi olduğunu, konaklama için ise 160 odadan sadece 1’inin yerli bir kişi tarafından ayrıldığını belirtiyor.

Bilet fiyatları uçtu, yurtdışına gidecek kişi sayısı yok denecek kadar az…

Geçtiğimiz yıllara oranla neredeyse sıfıra inen yurtdışı seyahatlerinde ise hem sürekli değişen pandemi kurallarının hem de artan bilet fiyatlarının etkisi büyük. Travel Time Turizm Acentesi yetkilileri İstanbul’a 30 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında gidiş dönüş bilet fiyatının 1.250 TL ile 1.850 TL arasında değiştiğini, İzmir için de bu fiyatın 2 bin 100 TL olduğunu söylüyor. Artık yurtdışında yeni, yıl kutlamaya eskisi gibi talep olmadığını anlatan yetkililer, bu düşüşte seyahatlerdeki PCR zorunlulukları ve dövizin artmasının da etkisi olduğunu savunuyor.

Sadece mangal harcamaları 763 TL

Yeni yıl kutlamalarının olmazsa olmazı mangal keyfi için ise 4 kişilik bir ailenin ortalama 763 TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. Et, tavuk, kömür ve pideden oluşan mangal listesinde 1 kiloluk et şiş 150 TL iken, 1 kiloluk tavuk şişin fiyatı ise 80 ile 85 TL arasında değişiyor. Öte yandan et dışındaki mangal harcamalarında 5 kiloluk kömür raflarda 62 TL’ye satılıyor. 10’luk pidenin paketi ise 22 lira 50 kuruş.

Yeni yılı evde geçirmek de cep yakıyor

Marketlerde artan pahalılıkla birlikte evde mütevazi bir yılbaşı sofrası kurmak da cep yakar hale geldi. Kutlamayı evde yapmak isteyen 4 kişilik bir aile için toplam harcama en temel ürünlerle bile 1.200 TL’yi bulacak. Et, salata, yoğurt, içecek ve meyvenin olacağı bu sofranın maliyetinin ise yeni yıl yaklaşırken daha da artması bekleniyor.

Yılbaşının ‘keyfi’ kestanede rekor fiyat

Yılbaşı gecelerinin keyiflerinden kestanenin raf fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Geçtiğimiz yıl kilosu 44 TL olan kestane bu yıl neredeyse iki katı fiyata, 86 TL’ye satışa çıkıyor.

Restoranlar fix menü kişi başı fiyatları:

Meril Restoran: 350 TL

Hürdeniz Restoran: 400 TL

Arkın Palm Beach Otel Restoranı: 450 TL

Dome Hotel Restoranı: 500 TL

Merit Ottoman Kebap House: 500 TL

Konaklamalı otel programları:

Acapulco Otel 1 gecelik konaklama ve gala: 900 TL-1.400 TL

Arkın Palm Beach Otel minimum iki gecelik konaklama ve gala: 2 bin 250 TL

Dome Otel kahvaltı dahil konaklama ve gala: 1.100 TL

30 Aralık-2 Ocak Yurtdışı uçak biletleri:

İstanbul gidiş dönüş: 1.250-1.850 TL

İzmir gidiş dönüş: 2 bin 100 TL

Londra gidiş dönüş: 5 bin-6 bin TL

Market alışveriş Listesi

Mangal:

1 KG Kuzu Şiş: 150 TL

1 KG Kuzu Pirzola: 137 TL

1 KG Pastırma: 97 TL

1 KG Dana Kıyma: 100 TL

1 KG Tavuk Şiş: 80-85 TL

1 KG Kanat: 65-70 TL

3 KG Kömür: 39 TL

5 KG Kömür: 62 TL

10’lu Pide: 22.50 TL

İçecek/Meze:

1.5 LT Kola: 7 TL

1 LT Koop Karışık Meyve Suyu: 12.50 TL

6’lı Efes Teneke Bira: 49.50 TL

70’lik Yeni Rakı: 86 TL

Bir büyük yoğurt: 19 TL

Yeşillik:

Marul (adet): 6 TL

1 KG Salatalık: 16.50 TL

1 KG Domates: 5 TL

1 KG Patates: 13 TL

1 KG Soğan: 3 TL

1 KG Çarliston Biber: 22 TL

1 KG Limon: 4 TL

Maydanoz (adet): 2 TL

Meyve/Atıştırmalık:

1 KG Muz: 17 TL

1 KG Portakal: 6 TL

1 KG Kırmızı Elma: 11 TL

1 KG Kestane: 86 TL

Karışık kuruyemiş: 16-42 TL