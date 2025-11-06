“Yetişkin hastaların çocuk servisine yönlendirilmesi ciddi risk”

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, kanser tedavisi gören çocukların güvenli tedavi koşullarıyla ilgili bir açıklama yaparak, son dönemde artan hasta sayısı nedeniyle yetişkin onkoloji hastalarının pediatrik servislere yönlendirildiğini ve bunun çocuk hastalar için ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.

Vakıf açıklamasında, “Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı olarak, uzun yıllardır ülkemizde kanser tedavisi gören çocuklar ve ailelerinin yanında bulunmaya devam ediyoruz. 2016 yılında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde açılan Onkoloji Merkezi, hastanenin diğer bölümlerine kıyasla daha gelişmiş bir altyapı ile donatılmış olup; merkezin 4. katında yer alan Pediatrik Onkoloji ve Hematoloji Servisi ise Vakfımızın ve destekçilerimizin katkılarıyla çocuklarımıza mümkün olan en iyi koşullarda düzenlenmiş şekilde hizmet vermektedir.” denildi.

Açıklamada, dönemin Sağlık Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu’nun desteğine de teşekkür edilerek, “Söz konusu servisin çocuk hastalara tahsis edilmesinde dönemin Sağlık Bakanı Sayın Dr. Faiz Sucuoğlu’nun göstermiş olduğu duyarlılık ve destek için bir kez daha teşekkürlerimizi kamuoyu ile paylaşmayı borç biliriz.” ifadeleri kullanıldı.

Vakıf, çocuk hastaların tedavi sürecinde hem tıbbi hem de gündelik ihtiyaçlarının sürekli olarak takip edildiğini, servisin eksiksiz ve güvenli bir tedavi ortamı sunmak amacıyla düzenli şekilde desteklendiğini belirtti.

Ancak son dönemde hasta sayısındaki artışın, yetişkin onkoloji servislerinde kapasite sorunlarına neden olduğu, bu nedenle bazı yetişkin hastaların pediatrik servislere yönlendirildiğinin gözlemlendiği ifade edildi. Açıklamada, “Bu durum, ilgili sağlık çalışanları açısından zorunlu ve kaçınılmaz bir çözüm olarak görülse de özellikle bağışıklığı düşük çocuk hastalarımız için enfeksiyon riski ve psikolojik açıdan ciddi sakıncalar oluşturmaktadır. Dünyada kabul gören modern sağlık standartlarına göre çocuk ve yetişkin hastaların aynı servisi veya ortak alanları paylaşmaması gerektiği bilinmektedir.” denildi.

Vakıf, açıklamasının sonunda önceliklerinin çocukların güvenliği olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

“Vakfımızın tek önceliği; çocuklarımızın en güvenli, en sağlıklı ve en korunaklı tedavi ortamında bulunmasıdır. Bu nedenle ilgili tüm makamların, mevcut koşulları gözden geçirerek sürdürülebilir, kalıcı ve çözüm odaklı bir düzenleme gerçekleştirmesi gerektiğini kamuoyu ile saygıyla paylaşırız.”